綠議員要求為公車事故道歉　盧秀燕：已致意

民進黨台中市議會黨團要求台中市長盧秀燕對公車事故道歉，交通局長葉昭甫下台。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月9日電（記者 方敬為）台中市日前發生東海大學女學生遭公車撞擊死傷事故，台中市議會今天召開定期會，安排市府就該事故專案報告，民進黨議員痛批，國民黨籍市長盧秀燕迄今未公開致歉，要求盧秀燕道歉，市府交通局長葉昭甫下台！盧秀燕答詢表示，她已親自出席告別式向家屬致意，並強調，重要的是反求諸己，做好改善措施才是重點。



台中市議會9日安排市府針對公車衝撞女大生釀一死一傷事故專案報告，民進黨籍市議員陳俞融痛批，盧秀燕上任5年多來，台中市已發生185起大型車事故，造成166人死亡，遍布各選區，但市府的專案報告照本宣科，了無新意，今年1至7月行人死亡數32人，這5年多來交通局長都是葉昭甫，她要求盧秀燕道歉、葉昭甫下台。



盧秀燕答詢表示，市府應先反求諸己，檢討相關軟硬體設施是否妥當，例如行人穿越線、標誌等，也希望大家能夠共同守法。長期面除了教育，也會取締重罰，以導正少數不守法的駕駛，並根據駕駛人行為加強導正。大部分的公車司機仍是兢兢業業，但“一顆老鼠屎壞了一鍋粥”，對於違法的不肖司機則須加強取締。



盧秀燕強調，東大生告別式當天因為議會開議，她人在市議會備詢，但前一天已親自前往致意，且不只去一次，市府從軟硬體著手，行車安全輔助器已安裝九成，並且進行教育，同時對業者重罰收回黃金路權，無法做好安全，就不能經營。