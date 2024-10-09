陳其邁議會備詢　藍軍狠酸小英男孩失光環

國民黨高雄市議會黨團質詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月9日電（記者 蔣繼平）高雄市議會新會期開議，民進黨籍高雄市長陳其邁施政報告，國民黨團聯合質詢時間，近20位藍營議員擺出陣仗，痛批民進黨造謠藍白在“立院”阻礙預算，並高喊“齊心救災，不要造謠”，更大酸“小英男孩別害高雄變棄嬰”。



高雄市議會第4屆第4次定期大會開議，今天進行市長市政報告與質詢。市政報告結束後的質詢部分，先由各黨團質詢開始，依序為國民黨團、無黨團結聯盟、民進黨團。



國民黨高雄市議會黨團質詢時，近20位議員一字排開，手拿“小英男孩別害高雄變棄嬰”、“吹噓治水大外宣，停水停電好幾天”、“救災救難、造謠作亂”、“您好我是陳總機”等手舉牌，抨擊陳其邁。



藍議員黃香菽痛批為何賴清德沒來勘災，大酸小英男孩光環不再了嗎？和賴清德有心結嗎？千萬別害高雄變棄嬰。國民黨議員王耀裕則批林園停電勘災只通知民進黨議員，同選區其他藍營議員都不知道，質問難道勘災還分顏色？



國民黨議員邱于軒怒轟到現在林園區重要路口還是沒有電，也沒有員警在指揮交通，市府清淤、修樹等工作都怠惰，搞到大寮有里長喊話要辭職，民代變成民怨出口，陳其邁的五星市長講出去會被民眾罵死，她質問市府有辦法面對市民的要求嗎？



藍議員陳麗娜怒問“有民眾颱風後車在停車格被樹壓著，居然還被開收費單，民眾的苦和無奈何去何從？甚至樹倒在路邊造成民眾晚間騎車不慎摔車，導致傷重不治，市府是否負責？行政疏失不對家屬表達歉意嗎？



陳麗娜預估全市樹木傾倒量達上萬棵，痛批市府面對樹木修剪工作，長期不認真才導致災情，有里長要求修剪長達一年未獲回應，市府還將責任推給愛樹團體，任憑樹木亂長、健康受損。



藍議員白喬茵也怒問“市長有感受停水停電災民的苦嗎？災民打到應變中心通通被轉接出去。”並提到“蘇貞昌曾說做不好就淹，這點市長認同嗎？”白喬茵要求陳其邁回答，陳其邁解釋救災有先後次序，但所有災害都必須謙虛檢討。由於白喬茵不斷搶話，變成各說各話局面。



國民黨團在時間停止前大聲齊呼“齊心救災，不要造謠”來壯大聲勢，並蓋過質詢時間到的鈴聲，順利拖延數十秒鐘。邱于軒離場前也再次對著市府團隊怒吼“交通路口都沒有電，都沒有交通號誌，趕快復電！”