王佳煌：美對俄烏中東有心無力 台灣會如何

元智大學社會暨政策科學學系教授王佳煌。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月11日電（記者 盧誠輝）元智大學社會暨政策科學系教授王佳煌接受中評社訪問表示，在今年11月美國大選後，俄烏戰爭可望告一段落，中東戰局美國則已有心無力，屆時美國很可能會將所有心力放在台灣，導致台海緊張局勢升溫，萬一不小心擦槍走火，最後倒楣的還是台灣。



王佳煌，美國密西根州立大學社會學博士、政治大學中山人文社會科學研究所法學博士。就讀淡江大學國際關係與戰略研究所碩士論文是“諸葛亮的戰略研究”，曾任元智社會暨政策科學學系教授兼學務長。



王佳煌指出，俄烏戰爭在11月美國大選前也不會有具體結果，因為若烏克蘭現在就投降，美國總統拜登和民主黨的面子還掛得住嗎？賀錦麗還要選嗎？反觀俄羅斯總統普京現在則是以逸待勞，因為在烏克蘭的外籍傭兵幾乎都已被殲滅，現在俄軍又步步進逼紅軍城，烏軍明顯無法扭轉戰局，俄軍的勝利已指日可待。



他強調，隨著俄烏戰爭的發展應該要帶給台灣一些啟示，因為美國的最大戰略目標就是，只要不是發生在美國本土或境內的戰爭，很多時候為了美國的利益或面子，能拖就拖，反正死的又不是美國的軍人和老百姓，美國會透過不斷製造區域的緊張局勢來供應軍火賺錢。

