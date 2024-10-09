柯建銘再度缺席常會　吳思瑤代表黨團報告

民進黨今天舉行中常會，會中大家關心總預算案的下一步。（照片：民進黨資料照） 中評社台北10月9日電（記者 黃筱筠）民進黨今天舉行中常會，據透露，會中多位中常委都關心週五中午即將登場的“和解飯”，聚焦在“和解飯”若沒有結果，下一步該怎麼做。但黨團、賴清德與“行政院”都認為，目前不宜多說，等週五“和解飯”進行之後，再討論後續該怎麼做。



據了解，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，因為身體還沒有完全恢復，今天中常會並未出席，由吳思瑤報告黨團事務，前面主要討論總預算與“和解飯”，黨團也說，應該不會破局，希望可以破冰，大家都期待有好結果。



“行政院長”卓榮泰希望“立法院長”韓國瑜出面邀集朝野吃個飯，被綠營稱為“和解飯”。主要是討論關於總預算案接下來該怎麼處理。由於原訂上週五晚上要吃飯，但上週剛碰到颱風，卓榮泰以優先勘災為由，希望延後“和解飯”。



現在也傳出藍營對於有關於“和解飯”要不要和解，要看賴清德雙十演說內容。但民進黨“立委”、中常委吳思瑤則說，那是藍營部分“立委”說法，但目前為止並未有黨團要取消，希望可以朝好的方向進行。



據透露，吳思瑤在會中提到，“立法院”本週有三個協商，包括2758號決議文共和聲明與“考試院”人事同意權等，可以感覺出來民眾黨想要擺脫柯文哲案子的陰影。希望韓國瑜召集協商讓這些案子可以進行。



據了解，英系中常委王世堅今天比較晚到，一樣也關心總預算案。“行政院”今天是副院長鄭麗君列席中常會，她也說，大家都等待週五和解飯之後，總預算處理有好的結果。

