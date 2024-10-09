歐洲智庫訪團拜會民眾黨　探討政經情勢

歐洲智庫學者訪問團拜會民眾黨。（照片：民眾黨提供） 中評社台北10月9日電／由德國馬歇爾基金會印太計劃資深研究員Noah Barkin率領，包含來自德國、拉脫維亞、瑞典、匈牙利、立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭及奧地利等九位智庫學者所組成的歐洲智庫學者訪問團，9日上午10時拜會台灣民眾黨，由民眾黨涉外事務總監周台竹、國際部主任林子宇及“立委”黃珊珊代表接待，探討當前國際與台灣政治情勢。



民眾黨除了向訪問團重申公開透明、全民參與、開放政府的理念，並強調共融社會、“國家”治理，堅定守護台灣的民主法治。在2024年大選當中，民眾黨獲得22.07%政黨得票率，確認了台灣第三勢力的政治板塊，其中年輕支持者佔多數，黃珊珊分析，民眾黨務實解決問題，不被意識型態綁架，讓想跳脫長期被藍綠兩黨執政的台灣年輕人，有了新的選擇。



民眾黨表示，另外，自媒體的發展，也打破傳統媒體的框架，讓民眾黨有管道能跟網路世代對話，吸引更多年輕人支持。然而，目前執政黨掌握主流媒體，在特定司法案件上，透過特定媒體、議員、網軍，對尚未定案的司法案件進行社會公審，黃珊珊表示，這現象已經對台灣民主法治產生威脅。



黃珊珊也提到，面對“國會”朝野對立嚴重，她認為執政者應該用溝通代替對抗，不是靠抹紅、抹黑在野黨，藉此掩蓋問題，台灣經過幾十年的民主發展，仍有許多可向歐洲國家學習的地方。



至於兩岸關係與發展，民眾黨重申：“台灣自主、兩岸和平。”身為台灣第二個本土政黨，除了堅定捍衛“中華民國”的“主權”，強化“國防”嚇阻的能力，同時也要保有溝通的管道。



此次訪問從10月6日至11日總計6天，除團長Noah Barki（巴金）外還包含拉脫維亞國際關係研究所（LIIA）亞洲研究計劃主任Dr.Una Bērzina-Čerenkova（白雀蓮）、瑞典智庫斯德哥爾摩自由世界論壇主任Anna Rennéus Guthrie（芮妮絲）、匈牙利最大在野黨Tisza黨安全議題工作小組智囊Csaba Káncz（坎茲）、立陶宛智庫中東歐研究中心首席研究員Simona Merkinaitė（梅基奈特）、斯洛伐克智庫中歐亞洲研究所（CEIAS）執行長Matej Šimalčík（席摩克）、捷克智庫政治及社會中心（IPS）主任Šárka Shoup（秀蒲）、波蘭國際事務研究所（PISM）亞太計劃協調人兼研究員Damian Wnukowski（努夫考斯基）、奧地利歐洲暨安全政策研究院（AIES）主任Michael Zinkanell（辛卡內），除了與台灣民眾黨的會面，智庫學者團亦受邀參與雙十慶典。