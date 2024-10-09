南沙發現新魚種　命名“太平島紡錘鰕虎”

世界新種鰕虎科魚類“太平島紡錘鰕虎（Fusigobius taipinensis）”。（“國海院”提供） 中評社高雄10月9日電／台灣海洋研究院（“國海院”）海洋生態及保育研究中心與海洋大學海洋生物研究所組成聯合團隊，在南沙太平島海域做隱蔽性魚種調查，成功發現世界新種的鰕虎科魚類，並以發現地將其命名為“太平島紡錘鰕虎 （Fusigobius taipinensis）”，近期將正式發表在國際動物生物分類學期刊Zootaxa，讓台灣高多樣性的魚類物種數再添一筆。



海大海生所教授陳義雄指出，鰕虎是魚類分類中最大的科之一，全球已知物種超過2000種，台灣就有超過260種以上。紡錘鰕虎分布在印度洋及西太平洋的熱帶與亞熱帶，主要是岩礁及珊瑚礁區沙地棲息的底棲中小型魚類。



此次命名的世界新種“太平島紡錘鰕虎”是棲息在珊瑚礁區的隱蔽種，不易發現。研究團隊詳細比對全台灣及南海的魚類分類學研究資訊後，運用形態學及分子證據佐證，明顯區隔近緣種之紡錘鰕虎，確認為新種。



“太平島紡錘鰕虎”是出現在台灣海域的第6種紡錘鰕虎，目前發現穩定棲息於太平島大約5至20米水深的珊瑚礁海域，只有極少量曾在台灣西南部的小琉球海域被記錄到。成魚體長大約3至6公分左右，體態透明，並具有許多黃色小斑點，背鰭則具有2個小型深黑色圓斑，不同於其他紡錘鰕虎的體色。



“國海院”海生中心主任張至維指稱，海大團隊過去在1994年就做過零星的太平島海域魚類調查，當時就曾採集到與槍蝦共生、前所未見的鰕虎科魚類，並在2006年以“太平島鈍鯊（Amblyeleotris taipinensis）”公諸於世。這次又在太平島發現世界新種，有助維護鰕虎魚類的重要棲息地。



陳建宏說道，南沙太平島是南海最大的天然島嶼，生物多樣性豐富，但因距離台灣超過1600公里，地屬偏遠，過去較無完整的海域生態調查及監測。但“國海院”於2020年底完成建置南沙海洋研究站後，擴大投入生態基礎調查研究，與海內外學術單位合作展現成果。