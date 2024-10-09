阻罷免投票？基隆大社區投票通知遭惡意丟棄

基隆市山海觀社區住戶的投票單遭大批丟棄。（照片：基隆市選委會提供） 中評社基隆10月9日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免投票將在13日舉行，罷免門檻為7萬6979票。全台第二大、基隆市最大社區，有3200戶的山海觀，9日發生住戶投票通知單遭大批丟棄，影響家戶投票權益，管委會已報警處理。基隆市選舉委員會表示，基隆市民當天帶著身分證及印章即可當場投票。



山海觀社區傳出有數十份投票通知單，經里鄰系統送至信箱內後，遭不明人士統統抽起來棄置，被收到回收區丟掉。被丟置的投票通知單全部揉在一起，約有40多份，都是投票通知單釘在罷免公告上，是在里鄰長送到各信箱插入後，在住戶未拿走前，又被人刻意取走，並堆在一堆。管理委員會已報警偵辦了解、追查中。



基隆市選舉委員會表示，選務工作均以嚴謹態度依法辦理，罷免公告及投票通知單皆依法送達各家戶，籲請已收到通知單之民眾勿隨意丟棄，以免造成誤會，另該管委會已報警處理，以釐清真相。



基隆市選舉委員會呼籲，如果投票當天，尚未收到投票通知單，民眾也可前往投票，只要本人親自帶著身分證及印章，也可前往指定投票所投票，不會因為沒有收到投票通知單，就喪失了投票權。



基隆市政府發言人呂謦煒表示，市府絕不容許任何意圖阻礙市民投票的行為，盼司法單位追查到底，勿枉勿縱。