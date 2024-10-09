美民調反對出兵　沈伯洋：協助不一定要出兵

綠委沈伯洋接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月9日電（記者 黃筱筠）有美國智庫公布民調指出，約五成八美國民眾反對直接出兵協防台灣。民進黨籍“立委”沈伯洋表示，這是非常重要國際考量，美國對於俄烏戰爭也不是直接出兵。但對於烏克蘭幫助非常大，包括北約電子偵察與物資，要協助一場戰爭不一定要直接出兵，對美國民眾來說，直接出兵是參戰，因此，一般美國民眾當然不願意。



若台灣有事，美國會否馳援引發熱議，台軍方智庫、“國防安全研究院”戰略所所長蘇紫雲昨日受訪表示，中共若對台灣禁運或封鎖，美國最快可在45分鐘內馳援台灣。



美國獨立智庫“芝加哥全球事務委員會”8日公布調查指出，51%的美國受訪者認為美國應該鼓勵台灣維持現狀，58%反對在台海衝突時派兵導致美中直接戰爭。



沈伯洋表示，美國對於俄烏戰爭也不是直接出兵，但是對於烏克蘭幫助非常大，包括北約電子偵察與物資，要協助一場戰爭不一定要直接出兵，對美國民眾來說直接出兵是參戰，一般美國民眾當然不願意。但是同一個民調提到物資配送與訓練，這對戰爭是非常重要，這方面如果可以獲得國際支持，對台灣就是很大幫助。



民進黨“立委”、中常委陳亭妃也說，這種民調應該是有很多美國人民，並不知道美中台之間重要的關聯。美國兩位總統候選人，共和黨特朗普還沒有清楚表達，但民主黨賀錦麗表態，基本上還是要堅守海峽中立，讓台灣海峽有通行權，已經表達他們的態度。



她說，讓台灣海峽有通行權就是“一邊一國”的態度，美國堅持台灣立場及自主性，是目前台灣海峽暢行、通行權是重要關鍵，相信美國很多民眾，不了解台灣扮演對美國重要的角色，台灣在美中之間有槓桿角色。