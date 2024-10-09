颱風釀農損　高雄綠委爭表現也搶鏡頭

綠委邱議瑩9日上午在“立法院”爭取農損補助。（中評社） 中評社高雄10月9日電（記者 蔣繼平）高雄接連遭逢凱米颱風、山陀兒颱風侵襲，造成農作物嚴重受損。有意爭取2026高雄市長初選的民進黨“立委”邱議瑩、林岱樺今天都替受災農民發聲爭取權益，除力拼選民認同外，也要爭取媒體曝光的機會。



“立法院”9日邀請“農業部”業務報告。據統計，山陀兒颱風已造成全台農業產物及民間設施估計損失計新台幣4億9863萬元，高雄市農損粗估則達9千萬元。邱議瑩、林岱樺上午都在“立院”爭取啟動全品項救助及免現勘，才能從速的災害救助。



由於農民災損民怨多，林岱樺下午趕回高雄大寮，召集當地種植紅豆、毛豆的農民約30多人聚集在朝中宮，並找高雄市政府農業局、大寮區公所到場，聽取農民陳情災損情形。到場農民十分關心是否可選休耕不要再種、佃農請領補助需要地主配合給相關證明會增加難度等問題。農民一一問好問滿，官員協助回答並搜集意見，林岱樺現場安撫農民情緒，並獲在場農民掌聲與肯定。



邱議瑩、林岱樺選區都在原縣區，以農業為主，注重基層經營工作，不僅在“立院”爭取表現，實地勘災與災民互動也同樣重要。議題選擇、活動安排、媒體呈現上都有政治學問，各自求表現，保持良性競爭。



目前民進黨高雄市長初選共有綠委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺，以及前“勞動部長”許銘春等5人宣布爭取。