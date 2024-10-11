李貴敏：美大選無論誰贏　台要設法別當羔羊

國民黨籍前“立委”李貴敏接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月11日電（記者 張穎齊）美國總統大選將於11月5日登場，由共和黨籍前總統特朗普與民主黨籍現任副總統賀錦麗對決。中國國民黨籍前“立委”李貴敏接受中評社訪問表示，無論誰當選，都是以美國利益為最優先，而美國在乎的是與中國爭霸，台灣是美國可利用的棋子，始終會被拿去向中國進行鬥爭，台灣要設法別當羔羊。



李貴敏表示，特朗普、賀錦麗都會以美國利益優先，看看過去台積電在美國亞利桑那州設廠，美國最在乎的都是自己，只是要利用台灣，將台灣的人才、技術等皆移出，並將台灣當作對付中國的籌碼，認為台灣是中國的軟肋，因此絕對不會對台灣手軟。



李貴敏，出生於台北市，美國太平洋大學法學博士，曾任2屆國民黨不分區“立委”、“立法院”黨團首席副書記長、黨副秘書長、交通大學科法所兼任副教授、淡江、東吳大學兼任副教授、海基會財經法律顧問、專利師、仲裁人、美國加州律師、專利師公會理事兼兩岸委員會主委等。



李貴敏指出，特朗普擁有不可預測性，看待台灣是有沒有價碼。特朗普是商人，台灣是可以交易的，相當危險，美國經濟政策對台影響很大，不只是對出口的管制等，也企圖將台灣的高科技產業外移。而其他國家也認為，台海若出事，恐影響全球經濟10兆元美元代價。

