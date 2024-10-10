ECFA衝擊李貴敏：民進黨政府不在乎百姓

國民黨籍前“立委”李貴敏接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月10日電（記者 張穎齊）台灣34項農漁產品9月25日起無法再有ECFA關稅減讓，免稅銷大陸優惠，衝擊台灣經濟產業。中國國民黨籍前“立委”李貴敏接受中評社訪問表示，民進黨政府聲稱想維持兩岸和平關係，卻又強硬對抗，如今ECFA關稅減免讓利逐步被取消，政府卻毫無解決爭端的機制，想用新南向政策替代，績效更是慘不忍睹。



陸方分別在2023年底、2024年5月，對台中止ECFA關稅減讓，包括石化產品、紡織、機械、鋼鐵等工業產品，今年9月則進一步對農漁產品項目取消優惠，合計已達180項，在總數約500項的ECFA早收清單中，取消關稅減讓的項目已達36%。



李貴敏表示，台灣是以出口為導向，理應與左鄰右舍維持好關係，但民進黨政府卻要搞對抗，馬英九政府時期，簽下ECFA，現在優惠逐漸被取消。馬政府時期相當有本事的財經人員，與對岸談成ECFA，這樣的貢獻值得鼓掌。



李貴敏，出生於台北市，美國太平洋大學法學博士，曾任2屆國民黨不分區“立委”、“立法院”黨團首席副書記長、黨副秘書長、交通大學科法所兼任副教授、淡江、東吳大學兼任副教授、海基會財經法律顧問、專利師、仲裁人、美國加州律師、專利師公會理事兼兩岸委員會主委等。



李貴敏指出，民進黨抗中導致ECFA優惠項目被取消，台官方又說要到WTO世界貿易組織抗議，請問要控訴什麼？ECFA本來就是特別優惠，民進黨不提出解決爭端的機制，又不走應有的流程。



李貴敏向中評社說，民進黨政府多數政治人物不在乎老百姓，蔡英文政府執政8年，要搞去中化、切割中華文化，又要兩岸經濟切割脫鉤，讓台灣對大陸的貿易依存度降低，那另外的出口處在哪？民進黨提出新南向政策，那更是好笑，目前慘不忍睹的績效來看，恐怕還是一場空。從馬政府時代新南向18國佔台灣出口比重從2007年的17.6%，提升到2015年21.1%，貿易順差從103億美元增加到221億美元。反觀民進黨執政以來，新南向國家占台灣出口比重2019年就萎縮到19.2%；貿易順差則掉到145億美元，這種行政效率能看嗎？

