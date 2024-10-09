新竹棒球場案外案　高虹安愛將涉圖利遭約談

新竹棒球場爆發案外案。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月9日電（記者 盧誠輝）已停工逾2年的新竹棒球場再爆案外案，廉政署調查新竹棒球場遭檢舉涉嫌圖利得標廠商案，今日約談借調新竹市長室機要秘書的新竹市工策會副總幹事田政弘等相關人士了解標案過程，目前約談仍在進行中。而新竹市政府對此則低調表示，基於偵查不公開原則，市府目前不便回應。



據指出，廉政署今日一早就發動約談行動，對象是台灣民眾黨籍新竹市長高虹安遭停職前的愛將與核心幕僚田政弘。田是台大法律系畢業，高當選後就進入市府掛名工策會副總幹事，實則專門幫高處理各項政策攻防與新聞大小事，過去高市府主打新竹棒球場“大秘寶”案時，都可看到田在幕後穿梭的身影，沒想到如今也因新竹棒球場遭控涉嫌圖利得標廠商而遭約談。



整起案件的起因是新竹市政府去年以地方教育發展基金編列新台幣180萬元進行新竹棒球場改善專業諮詢與檢測服務標案，最後由悍創運動行銷公司以176萬元得標，但民進黨新竹市議會黨團質疑此標案採購及發包疑點重重，認為悍創公司涉及先承攬後得標，因此在去年7月10日向新竹地檢署按鈴告發新竹市府涉嫌圖利悍創公司。



據指稱，新竹市棒球場整體改善計劃，目前新竹市府仍與統包商官司訴訟中，而高虹安去年為了讓美國大聯盟場務專家來台進行檢測，便透過悍創運動行銷公司居中聯繫，後來也為此開設新竹棒球場改善專業諮詢與檢測服務標案，最後也確實由悍創得標，並由悍創公司執行後續美國BV公司場務人員來台進行棒球場土壤檢測等相關事宜。



後來，民進黨新竹市議會黨團認為，新竹市府在5月31日將已開挖的新竹棒球場7包土交給悍創公司保管，之後悍創便順利取得此標案，質疑悍創公司是先承攬後得標，新竹市府有圖利悍創公司之嫌，因此向新竹地檢署按鈴告發。新竹地檢署經過多次要求新竹市府提供資料後，廉政署今日也開始約談相關人士，整起案件仍在持續發展中。