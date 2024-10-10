以色列怎麼了？李登科深度解析中東局勢

政治大學外交系兼任教授李登科。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月10日電（記者 鄭羿菲）“以色列是現階段全世界最會情緒勒索美國的國家。”政治大學外交系兼任教授李登科接受中評社訪問表示，以色列抓準美國大選的軟肋，因選票壓力，讓希望趕快停火的美國總統拜登不敢對以色列太過強硬。中東地區確實有瀕臨爆發大戰的可能性，現階段美國與伊朗都知道以色列想讓2大國開戰的意圖，但美、伊都無意上當，只是變數仍在以色列如何報復伊朗發射180枚飛彈攻擊，若最後以色列並非攻擊伊朗的核關鍵設施、石油設施，中東區域局勢就如拜登所說，不會爆發全面戰爭。



李登科，美國加州州立大學外交學系碩士、南加州大學國際關係學院博士；專長國際安全、國際關係、中東國際關係；政治大學於2001年成立國際事務學院時，李登科為首任及第二任院長。李登科的女兒李慧芝現任“行政院”發言人。



李登科接受中評社訪問表示，中東地區確實有瀕臨爆發大戰的可能性，但現在最重要的是關鍵大國都不想要大戰，包括美國、伊朗，因此中東區域爆發大戰的可能性並不大。不過，唯一的變數在以色列如何報復伊朗發射180枚導彈，以色列已經放話會報復，但只要以色列不攻擊伊朗的核關鍵設施、石油設施，只針對伊朗軍事基地，那可能就會像伊朗4月發動無人機攻擊，後續以色列空襲報復一樣，讓雙方都保全面子、有台階下。



李登科說，伊朗的最後紅線就是核設施、石油設施，雖然伊朗對外販售的石油並不多，但伊朗可以封鎖荷莫茲海峽，連帶石油每桶將飆破100美元，甚至是200美元，美國的經濟將嚴重受到影響，屆時民主黨還怎麼競選？況且，若以色列持續升高區域衝突，美國就得把力量調去中東，對中國來說會是一個比較好對東亞區域出手機會，因此美國勢必會強烈約束以色列不要去踩伊朗的紅線，升高中東地區的緊張局勢。



以色列遭巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）襲擊已逾一週年，相關衝突還未結束，為何以色列仍執意攻擊黎巴嫩真主黨？以色列升溫中東局勢，打的是什麼如意算盤？



李登科指出，以色列不容許任何阿拉伯國家擁有核武，是非常重要的戰略，過去敘利亞、伊拉克一發展核武，以色列就把相關設施炸掉，而伊朗雖然還不是核武國家，但對濃縮鈾的技術越來越高，現在已經超過70%了，只要高過90%就能製造核武，因此以色列基於自己的“國家安全”，非常想摧毀、攻擊伊朗的核設施，這樣以色列才能高枕無憂。