趙建民：賴清德讓兩岸愈來愈緊張　美國頭痛

前陸委會副主委趙建民。（中評社資料照） 中評社台北10月10日電（記者 張嘉文）針對賴清德日前主持“全社會防衛韌性委員會”會議，提到將培訓40萬名可恃民力，必要時支援軍事行動。中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”所長、前陸委會副主委趙建民向中評社表示，看起來兩岸是愈來愈緊張，但面對已逐漸走上戰爭邊緣，賴清德的政策卻是提油救火，而非透過政治找到解決的辦法來降低風險或減少危機，實在令人匪夷所思。



趙建民也提到，他近期和多位美國學者交流，他們都提到賴清德確實讓美國有些頭痛，因為面對現今國際上的各種衝突危機，美國都需要中國大陸的合作和協助，賴對大陸的種種挑釁，美國怎麼會滿意？



只是賴清德的個性看起來好像什麼都不管，趙建民說，不理反對黨、民意，也不管兩岸是不是愈來愈危險，對美國也不是特別買帳，這都會使得政府處於很大的管理危機。



趙建民為美國南伊利諾州立大學政治學博士，專長包括中國大陸政治研究、中共政治制度、中國憲法、東亞政經發展、兩岸政治制度比較等。曾任台灣陸委會副主委、中國文化大學社科院院長，現為中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”所長。



賴清德日前主持“全社會防衛韌性委員會”首次會議，未來預計培訓40萬民力。賴還說，全社會防衛韌性目標之一就是“必要時支援軍事行動”。另外，賴清德也在出席活動時，喊出台灣絕對不可能簽和平協議，要靠實力才能確保和平，而非靠一紙協議得到和平，那是靠不住的，引發討論。



趙建民接受中評社訪問時對此表示，顯然大家都會同意，賴清德相比上一任的蔡英文更為激進，蔡過去提“中華民國”和中華人民共和國“互不隸屬”，還是比較隱晦的，且第二任才開始講，講的次數也不多。