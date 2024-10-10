勞動黨：反對賴“新兩國論”　堅持兩岸一中

勞動黨主席吳榮元。(中評社 資料照) 中評社台北10月10日電／兩岸和平發展論壇、勞動黨10日發表聲明指出，賴清德雙十講話，全篇流露自我陶醉的主觀歷史認知，充斥沿襲西方霸權主義的敵中觀點，仍以抗中、拒統的“新兩國論”基調來包裝其“台獨”分離主義立場；更刻意使用“善意”之字眼，謀“和平分裂”企圖，欲使中國國家未能完全統一的局面長期化、固定化，勢必引起中國大陸當局以更嚴肅的態度來對待此次賴的講話。對此兩岸和平發展論壇、勞動黨呼籲社會各界，特別是中國國民黨，站在中華民族立場，謀民族同胞福祉，就要促進國家統一，反對分裂，明確堅持兩岸同屬一個中國的原則，反對各種“兩個中國”、“一中一台”，意圖使兩岸對峙局面長期化、固定化的錯誤觀點和主張。



兩岸和平發展論壇、勞動黨還指出，這次賴清德講話前半部和結尾處皆為其“新兩國論”陳述，而講話中間的重點則以“跨越”一詞造文，稱其目的旨在“團結台灣”。然按其就職不到半年來，不斷以各種言論、動作來明確其“新兩國論”觀點及分裂主張，既已掀裂台灣社會、更是為了想要刺激對岸，故依其“台獨”分離主義路線的邏輯來看，賴氏此次“跨越”的目的乃是要在政治、經濟、社會、思想文化等方面打造一種“全體主義”，將使得台灣的民主逐步走向台灣版“法西斯主義”的發展路徑，實在令人擔憂。



兩岸和平發展論壇、勞動黨並表示，要看到賴氏雙十講話在言論上的調整和修辭，主要原因是近期民調反映台灣大部分民眾對賴上台後兩岸關係嚴重惡化，造成兩岸兵凶戰危，使得台海情勢愈加緊迫的不滿所致。愈來愈多的人認識到，兩岸情勢和平穩定，衹有台灣當局回到一個中國原則和九二共識的立場才是正途。



“一個中國、兩岸和平”，勞動黨、兩岸和平發展論壇認為，賴的分裂意圖已是司馬昭之心路人皆知，賴氏“新兩國論”立場，勢必引來中國大陸用政治的、軍事的、經濟的各種方式展開反分裂鬥爭，以維護中國領土與主權的完整，捍衛一個中國原則。因為，衹有中國國家完全統一才符合一個中國的法理與歷史事實。



勞動黨、兩岸和平發展論壇認為，不論賴清德所提的“跨越”如何描繪，最重要的是必須回到堅持兩岸同屬一個中國的立場，停止“新兩國論”觀點，放棄“台獨”分裂主張，這樣“跨越”才有真正的發展契機。畢竟台灣人的根眽在祖國大陸，衹有以跨越海峽的民族團結，才能真正打造兩岸美好的共同家園；以跨海峽的兩岸中華民族經濟共同體巿場為依托，給青年世代創造更寬廣的發展空間；並以兩岸民族的和解，在兩岸一中的政治基礎上結束分隔對峙的局面，促進和平交流，通過融合發展，走向國家的和平統一，共同實現民族復興、共圓中國夢，才是真正的愛鄉愛國。