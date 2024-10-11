【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
聯合利劍B會發射彈道飛彈嗎？呂禮詩這麼看
http://www.CRNTT.com
2024-10-11 10:22:24
呂禮詩。（呂禮詩臉書）
中評社台北10月11日電／大陸近日是否可能進行“2024聯合利劍B”，引發關注。台前海軍艦長呂禮詩認為，這次演訓不會發射彈道飛彈，也許會試射PCH－191火箭彈。告訴大家，解放軍現有的火箭彈，就足夠用了，根本不用高價的彈道飛彈。
針對大陸會不會進行聯合利劍B？呂禮詩10日在中天《頭條開講》節目中表示，他曾分析過解放軍每年例行性的操演，本來到了9月、10月就是一個重點的時間，類似台灣的漢光演習，就是多域的演習，陸海空，還包含火箭軍、信息支援部隊一起來演訓，他們是這樣做的。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
王佳煌：美對俄烏中東有心無力 台灣會如何
(2024-10-11 00:44:58)
郭正亮：賴想用2024聯合利劍B逼美表態
(2024-10-09 09:47:46)
徐巧芯追問美援軍備瑕疵 顧立雄：大多可用
(2024-10-08 22:02:34)
黃仁質詢 顧立雄：提升防衛韌性是嚇阻關鍵
(2024-10-08 19:27:07)
蕭旭岑：預防賴雙十演說挑釁大陸激圍台軍演
(2024-10-08 12:20:27)
劉世芳指40萬民力三任務 批在野黨斷章取義
(2024-10-08 11:44:09)
賴士葆：賴清德談話愈來愈辣 大家要有準備
(2024-10-08 11:37:14)
雷神詐台不只1次 林郁方：標槍飛彈價差大
(2024-10-08 10:52:09)
兒子會參加40萬民力？顧立雄這麼說
(2024-10-08 10:46:37)