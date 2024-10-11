聯合利劍B會發射彈道飛彈嗎？呂禮詩這麼看

呂禮詩。（呂禮詩臉書） 中評社台北10月11日電／大陸近日是否可能進行“2024聯合利劍B”，引發關注。台前海軍艦長呂禮詩認為，這次演訓不會發射彈道飛彈，也許會試射PCH－191火箭彈。告訴大家，解放軍現有的火箭彈，就足夠用了，根本不用高價的彈道飛彈。



針對大陸會不會進行聯合利劍B？呂禮詩10日在中天《頭條開講》節目中表示，他曾分析過解放軍每年例行性的操演，本來到了9月、10月就是一個重點的時間，類似台灣的漢光演習，就是多域的演習，陸海空，還包含火箭軍、信息支援部隊一起來演訓，他們是這樣做的。

