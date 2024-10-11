藍委質疑民進黨綠能政策　台電虧損業者獲利

藍委林德福。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月11日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”林德福今日在“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰及台“經濟部長”郭智輝時，針對政府的離岸風電自產化政策、台電虧損問題、及電價上漲提出嚴厲批評，強調綠能發展未能達標，反而造成財政負擔。他主張應重新檢討能源政策，並支持以核養綠，以減少台電虧損，降低民眾負擔。



林德福首先指出，民進黨政府推動離岸風電時，強調自產化，但因台灣風電基礎設施不完備、產業鏈未建構，導致設置成本高昂，政府因此制定了購電價格及罰款等措施來吸引外資。然而，林德福批評，“經濟部”在郭智輝上任後，對風電業者放寬要求，讓自產化不再受到約束，並且台電向風電業者購電的成本高達每度6.59元（新台幣），造成風電業者獲利豐厚，台電卻虧損連連。



林德福進一步指出，台電8月發電成本資料顯示，風力發電的購電價格遠高於市場平均，台電因此長期陷入虧損。他質疑政府替變相圖利，他強調台電虧損的主要原因之一是綠能發展的不穩定性。林德福提到，在冬季東北季風盛行時，風力發電過多，而夏季用電高峰時風機卻無法提供足夠電力，這樣的綠能結構設計未能有效解決電力需求的波動，導致台電無法應對供需失衡。

