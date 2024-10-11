藍委舉北風與太陽寓言　卓榮泰強調綠能發展

藍委顏寬恒。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月11日電（記者 俞敦平）今日在“立法院”會上，中國國民黨籍“立委”顏寬恒針對綠能政策質詢時，批評卓榮泰在推動綠能方面過於強硬，忽略核能的發展。他以“北風與太陽”的寓言故事提醒卓應採取更溫和的推動方式，但卓榮泰則回應說風能和太陽能都重要，並強調綠能發展是解決能源問題的關鍵。台“經濟部長”郭智輝則回應有關綠電供應及離岸風電自產化的質疑，表示政府正全力推動2030年達到30%綠電比例。



顏寬恒首先以寓言故事“北風與太陽”為例，指出在推動綠能政策上，政府應該如太陽般以溫和方式引導，而非如北風般強硬施壓。他認為目前的政策過度偏重太陽能和風能，忽視了核能這一同樣具潛力的綠色能源，甚至形容這種強硬的推動方式將產生更多問題。



對此，卓榮泰並沒直接回應關於顏寬恒對於政府態度的隱喻，反而笑說“北風和太陽都要”，因為風能和太陽能對台灣的能源轉型同樣不可或缺。他強調，綠電發展是台灣目前最急迫的任務之一，特別是在全球氣候變遷的壓力下，台灣必須加快推動風電、太陽能等綠能，甚至小型水利發電，以確保到2030年綠能能滿足30%的電力需求。卓榮泰也提到，許多國際大企業，尤其是像Microsoft這樣的跨國公司，已經明確表示他們要求供應商使用綠電，而這對台灣的產業競爭力至關重要。

