台中教師課間批黃國昌　江和樹要求市府處分

民眾黨台中市議員江和樹。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月11日電（記者 方敬為）台灣民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今天召開記者會表示，接獲民眾陳情，子女在台中市某國中上學時，有教師直接在課堂上以個人政治立場灌輸學生，甚至批評民眾黨籍“立委”黃國昌是“民主之賊”，嚴重違反教育中立，要求市府教育局立即查辦。市府教育局表示，學校已約談該教師，未來會加強巡堂觀察，確保教育中立原則。



江和樹11日在台中市議會表示，接獲民眾陳情，子女在台中市某市立國中就讀，卻在課堂上被迫接受教師宣揚政治立場，並以不雅言詞批評民眾黨“立委”黃國昌，該行為引發家長及社會關注，他接獲陳情，立即展開調查，發現情況嚴重。



江和樹出示學生錄影、錄音畫面佐證，該教師在課堂上播放其參與青鳥行動的照片，拿著“黃國昌民主之賊”手舉牌，還直接說黃國昌“呷賽（閩南語：吃屎）啦！”教師在課堂上的言行都被學生記錄下來。



江和樹痛批該名教師非常不適任，為人師表卻在課堂上灌輸個人政治立場，並對政治人物謾罵，完全背離教育應有的中立立場，民進黨過去一直強調“政治應退出校園”，但如今卻出現這樣的情況，難道這就是綠營所推崇的教育方式？“青鳥飛進校園”，堂而皇之的在課堂上大談政治，令人瞠目結舌。

