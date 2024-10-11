卓榮泰出席朝野和解宴　藍白仍強硬

卓榮泰與鄭麗君等人出席與朝野三個黨團幹部用餐。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月11日電（記者 楊騰凱）“行政院長”卓榮泰、“立法院長”韓國瑜與藍綠白三黨幹部今日一起吃“和解飯”，盼卡關中的明年度總預算能獲得解套。會前卓榮泰、民進黨團總召柯建銘等綠營代表均提前到場，展現低姿態，藍、白黨團則是態度強應，不僅遲到10分鐘，並強調“政院”應依照“立院”決議編列預算。



就和解飯前的氣氛看來，台灣朝野仍展現對立的態勢。



韓國瑜今午邀請國民黨、民進黨、台灣民眾黨等三黨團幹部與“行政院長”卓榮泰餐敘，協調卡關的明年度政府總預算，與會成員包括“立法院”正副院長韓國瑜、江啟臣以及秘書長周萬來；“行政院”正副院長卓榮泰、鄭麗君及秘書長龔明鑫；國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇；民眾黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍；民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘。



民進黨團三長柯建銘、吳思瑤、蔡易餘今日提早約15分鐘抵達，柯建銘手持拐杖，一跛一跛進場，不過臉上仍掛著微笑。卓榮泰也幾乎準時抵達，臉上也是掛著笑容，並提醒媒體朋友也要記得用餐，綠營方面展現低姿態。



但藍白兩黨則是遲到約10分鐘，進場還接受媒體聯訪表達嚴正態度，希望“行政院”能夠依照“立院”通過的法案編列預算。在野的態度看似不願輕易和解。



明年度總預算遭藍白聯手封殺，原因包括“立法院”先前修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元。另外，“立法院”也決議公糧收購價格由26元提高至31元、健保點值也從1點0.9元調高至0.95元，但這些項目“行政院”竟然沒有編入明年度總預算，引發在野強烈不滿，進而將總預算擋在“立法院”院會門外。

