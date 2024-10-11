官方強硬不讓步和解飯破局　朝野不歡而散

韓國瑜步出餐廳。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月11日電（記者 楊騰凱）“行政院長”卓榮泰、“立法院長”韓國瑜與藍綠白三黨幹部今日一起吃“和解飯”，盼卡關中的明年度總預算案能解套。餐會進行約1個半小時，由於“政院”強硬未讓步，藍白離場時臉色都不好看，朝野未能達成任何共識，和解破局，雙方不歡而散，後續將再由韓國瑜召集協商處理總預算案。



韓國瑜今午邀請國民黨、民進黨、台灣民眾黨等三黨團幹部與“行政院長”卓榮泰餐敘，協調卡關的明年度政府總預算，與會成員包括“立法院”正副院長韓國瑜、江啟臣以及秘書長周萬來；“行政院”正副院長卓榮泰、鄭麗君及秘書長龔明鑫；國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇；民眾黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍；民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘。



明年度“賴政府”總預算遭藍白聯手封殺，原因有三點。第一，“立法院”先前修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元。第二，“立法院”決議公糧收購價格由26元提高至31元。第三，“立法院”決議健保點值也從1點0.9元調高至0.95元。但三點“行政院”都沒有編入明年度總預算，引發在野強烈不滿，進而將總預算擋在“立法院”院會門外。



飯局持續約1個半小時，台灣民眾黨團最先離場，接著是國民黨團，在野兩大黨面對媒體訪問時，臉色都不太好。



卓榮泰離場時媒體追問朝野是否沒能和解？卓未回答就直接步上座車離場。



韓國瑜離場時，媒體追問，今天協商失敗了嗎？韓國瑜僅說謝謝，接著急忙走向座車，沒有正面回覆。



黃國昌說，韓國瑜調和鼎鼐安排今天這場聚會，在整個過程中，韓的確也都扮演和事佬的角色，不過蠻令人遺憾，自己本來以為“行政院會”透過此聚會提出一些解決方案，但一個多小時下來，除了聽到民進黨團幹部把上個會期法案通過前講的話，又重新講過一次，到目前為止沒聽到什麼解決方案。



傅崐萁則說，對於今天中午的餐敘，我們只能表達，沒有看到“行政院”所帶來任何的方案，甚至再次回到當時協商的過程，等於重頭再來。我們非常遺憾，“行政院”還沒學習要好好尊重全台的民意，在台灣這塊土地千年生活的原住民族是不是要予以尊重？對於全台2300萬人的健康是不是要來守護？對於這麼多廣大辛勤的農民，20年來沒有調漲過公糧收購，是不是該給他們合理的生活空間？



傅崐萁指出，對於這三案，與任何政黨、顏色都沒有關係，但是今天完全沒有看到明確的答案。國民黨團會藉由黨團會議再做全面討論。



會後林思銘向中評社表示，針對總預算案如何處理，韓國瑜將再召集朝野協商進行處理。