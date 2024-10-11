朝野和解飯破局現場一團亂　回到原點

媒體搶拍卓榮泰，但卓的隨扈緊貼在側，擋到媒體拍攝，讓媒體氣得破口大罵“搞什麼”。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月11日電（記者 楊騰凱）“行政院長”卓榮泰、“立法院長”韓國瑜與藍綠白三黨幹部今日一起吃“和解飯”，盼卡關中的明年度總預算案能取得共識，最後朝野不歡而散。散場時也發生插曲，由於媒體搶拍卓榮泰，但卓的隨扈緊貼在側，擋到媒體拍攝，讓媒體氣得破口大罵“搞什麼”。



明年度“賴政府”總預算遭藍白聯手封殺，原因有三點。第一，“立法院”先前修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元。第二，“立法院”決議公糧收購價格由26元提高至31元。第三，“立法院”決議健保點值也從1點0.9元調高至0.95元。但三點“行政院”都沒有編入明年度總預算，引發在野強烈不滿，進而將總預算擋在“立法院”院會門外。



韓國瑜今午邀請國民黨、民進黨、台灣民眾黨等三黨團幹部與卓榮泰餐敘，協調卡關的明年度政府總預算，與會成員包括“立法院”正副院長韓國瑜、江啟臣以及秘書長周萬來；“行政院”正副院長卓榮泰、鄭麗君及秘書長龔明鑫；國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇；民眾黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍；民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘。



飯局持續約1.5小時，民眾黨團率先離場，在接受媒體採訪時，黃國昌直呼遺憾，沒有聽到“行政院”帶來解決方案。傅崐萁接著也率國民黨團代表離席，傅也向媒體表示，沒有看到“行政院”所帶來任何的方案，甚至談話內容再次回到先前協商的過程，等於重頭再來。



這場“和解飯”不僅未達成和解，甚至散場時還發生一段插曲，由於媒體搶著拍攝卓榮泰，並且提問是否沒達成共識？卓榮泰沒有回答，直接步上坐車離去，但過程中由於卓的隨扈緊貼在側，擋到媒體拍攝，讓現場媒體氣得破口大罵“搞什麼”。



至於卡關中的總預算案該何去何從？韓國瑜預計會再召集朝野協商進行處理。