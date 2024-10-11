台海域鯨豚擱淺多　專家憂人類活動影響大

通霄海水浴場一隻瓜頭鯨擱淺，海巡人員不斷地灑水對鯨豚保濕。（“海巡署”提供） 中評社苗栗10月11日電／中華鯨豚協會表示，10日上午2隻體態較健康的瓜頭鯨經醫療照護，在東北角海域野放重返大海。野放的2隻瓜頭鯨體長分別為240、220公分，皆為雄性達成年體長的個體，動物體態、呼吸及心跳狀況尚可，體表沒有嚴重外傷，經救援團隊確認動物的浮力及游泳能力，評估尚屬穩定，運至外海野放。



據瞭解，這兩隻野放的瓜頭鯨，是屬於8日擱淺在台中鷺鷥林沙灘的4隻活體鯨豚。



另外，苗栗縣知名的通霄海水浴場沙灘，10日上午也有1隻活鯨豚擱淺，海巡署第三岸巡隊通霄安檢所接獲漁民通報立即派遣人員前往，並通知中華鯨豚協會人員到現場協助。午後成功救援這隻落難的活體鯨豚，送往基隆市政府八斗子鯨豚救傷站救治。



通霄安檢所指出，上午獲報後共派出2組5員抵達現場，發現該隻鯨豚擱淺在沙灘，仍有生命跡象，隨即幫牠保濕。經測量，鯨豚長240公分、寬50公分，鯨豚協會初定為瓜頭鯨。



中華鯨豚協會表示，1994年至2023年以來共有2006件、2364隻鯨豚擱淺紀錄，但僅有15件、23隻瓜頭鯨擱淺，顯示瓜頭鯨為台灣少見的擱淺鯨豚物種。



台灣大學獸醫系教授楊瑋誠說，此次瓜頭鯨集體擱淺案也說明，過多人類活動可能影響海洋生物，在自然生存環境中產生迷航或緊迫現象。

