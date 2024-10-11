卓榮泰說這話　高金素梅：嘴巴和解手插刀

針對卓榮泰與朝野黨團幹部餐敍，但在總預算部分仍無共識一事，高金素梅在臉書發文表示看法。（照：高金素梅臉書） 中評社台北10月11日電／明年度總預算案持續卡關，“立法院長”韓國瑜11日邀請朝野黨團幹部三長與“行政院長”卓榮泰等人吃“和解飯”，15人到場，但無共識破局。無黨籍“立委”高金素梅會後表示，卓榮泰在和解餐會上說“‘行政院′沒對禁伐補償提覆議案，這已是我對原住民的仁慈。”和解飯還需要吃嗎？別再嘴巴和解手插刀。



高金素梅在臉書發文表示，據聞今天中午朝野黨團和“行政院”針對總預算協商的“和解飯”已經破局，這樣的結果令人遺憾。



高金素梅強調，現在的問題並不是“行政院”和“立法院”之間的總預算審查爭論和協商，問題的關鍵是“行政院”在面對“立法院”三讀修訂通過、“總統”公告實施的“禁伐補償條例”，竟然可以拒絕編列足額預算，這是明顯的違法行為，如果連“立法院”的立法權責都不尊重，“行政院”還能有什麼協商的善意？



高金素梅說，現在要出面解決問題的應該是“行政院”，首先它應該解決它和“總統”之間的問題，“總統”公告實施的法律，“行政院”為什麼可以拒絕執行？這樣的拒絕，難道不是“行政院”獨大的政治獨裁嗎？



高金素梅敬告卓榮泰，別再嘴巴和解手插刀，你竟然在和解餐會上說“‘行政院′沒對禁伐補償提覆議案，這已是我對原住民的仁慈。”這種行為就像1450側翼，和解飯還需要吃嗎？



