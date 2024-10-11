藍白合挺謝國樑　林國成批綠司法清算在野

左起民眾黨委員張啟楷、基隆市長謝國樑、民眾黨委員林國成一同接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月11日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案將在13日投票，門檻為7萬7700票。台灣民眾黨籍“立委”林國成、張啟楷11日到基隆力挺謝國樑，一起車隊掃街，並強調民眾黨主席柯文哲是支持謝。被問到柯文哲案，台北地檢署連日又約談包括民眾黨秘書長周榆修等相關幹部，林國成痛批，民進黨是抄家滅族、司法手段清算在野黨，到底有什麼證據？



林國成、張啟楷今日下午赴基隆與謝國樑公開同台，並在謝國樑基隆市信四路家門前集合受訪。



謝國樑表示，感謝民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌及林國成、張啟楷等一起支持謝國樑，投下不同意罷免票，他非常感動，希望不只基隆、“立院”藍白合，全台各地都能合作。針對其他白委，他也正在積極邀請中。至於民進黨秘書長林右昌批謝是一個人的武林，謝不評論回應。



張啟楷說，民眾黨反對民進黨政治性罷免，他與林國成來基隆多次挺謝，謝國樑東岸商場案已四連勝，民眾支持度又高，且柯文哲先前已明確跟他們說過，反對政治性罷免，就是支持謝國樑，不只他們2名白委支持。



林國成說，他兒孫都在基隆，他是半個基隆人，謝國樑過去對勞工很照顧、當“立委”時修過法，他倆率先挺謝，其實民眾黨全黨一致挺謝、反罷免，他基隆的家人都會出來投票挺謝。另外黃珊珊服務處也在這，白委陳昭姿、黃國昌都是支持謝。



記者問，台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，針對檢廉調追查京華城及政治獻金假帳案，今日又大規模約談民眾黨秘書長周榆修、新聞輿情部副主任戴于文等近10名柯文哲擔任市長時期的機要作證，日前又約談民眾黨籍前基隆市副市長邱佩琳等人看法？



林國成痛批，民進黨掌握的司法就是針對在野黨進行抄家滅族，本來就是故意的，大規模約談民眾黨幹部到底與京華城有什麼關係？這是用司法手段打擊並清算異己。



隨後謝國樑與張啟楷站上車輛，林國成坐副駕駛座，彼此互動熱絡，也與現場的民眾熱情回應、爭取支持。