和解飯破局　綠議員諷盧秀燕神婆破功

台中市綠議員陳俞融。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月11日電（記者 方敬為）“行政院”與“立法院”朝野的和解飯今天中午不歡而散，中國國民黨籍台中市長盧秀燕先前預測和解會成，暫不提供綠營議員要求可能受影響的預算項目資料，下午遭民進黨籍市議員陳俞融諷刺是“神婆預言破功”，要求市府應立刻提供資料予民進黨團。盧秀燕笑稱，“立院”本來就是吵吵鬧鬧、來來回回，一次不成還有兩次、三次，強調有定數才能給出正確資料。



“行政院”明年度總預算遭“立法院”藍白聯手退回，民進黨台中市議會黨團11日上午為市府堅持不送明年受影響的預算資料，與副市長黃國榮發生爭執。黃國榮和盧秀燕堅持，要等“中央”調整預算編列確定後，才能提供正確且完整的資料，並對朝野和解飯表示樂觀，未料兩院三黨的和解飯破局。



下午民進黨籍市議員陳俞融質詢時，諷刺盧秀燕是“神婆”，周一才在議會指朝野和解飯一定會成，周五就被打臉，她要求市府應立即提供資料予民進黨團，不要再迴避監督。



盧秀燕答詢表示，一次不成還有兩次、三次，“立法院”本來就是吵吵鬧鬧、來來回回，本會期的“立法院”會到明年1月止，她仍相信一定會成、一定會有結果。



陳俞融再問，地方要等中央有結果後，才能拿到資料？盧秀燕答，“行政院”卓榮泰院長和“立法院”韓國瑜院長都是有智慧之人，一定會解決的。陳俞融追問，所以黨團向市府要資料，還要看和解飯、和解咖啡成或不成，才能提供嗎？”盧秀燕回應“對！”陳俞融不可置信問“你敢回答對？”盧秀燕笑稱，“不準確的資料，我們也不敢給”。



盧秀燕隨後向“行政院”與“立法院”喊話，拜託“政院”趕快重送、拜託“立院”認真審查，兩邊都繼續努力、嘉惠地方與“國家”。