拚虎尾產業園區年底動工　張麗善陳情賴清德

雙十焰火晚會10日晚間在雲林舉行，雲林縣長張麗善與賴清德、“立法院長”韓國瑜同台。（照：賴清德臉書） 中評社雲林10月11日電／雲林縣府積極爭取台積電先進封裝廠進駐，量身打造虎尾產業園區，但今年8月間傳出已出局。中國國民黨籍雲林縣長張麗善11日受訪表示，她昨天當面向賴清德陳情虎尾產業園區是中部科技聚落的最佳選擇，賴清德回應會再瞭解一下。



張麗善10日晚間在雙十焰火晚會致詞時針對賴清德的雙十慶典大會講話，當面向台下的賴喊話“打造串聯南北的中部科技聚落雲林縣是最好的選擇”。



賴清德隨後致詞說，很欽佩雲林縣長張麗善致詞時對於施政信手捻來，過去蔡英文很支持雲林縣，未來他一樣會支持雲林縣。



媒體報導，張麗善11日受訪表示，她在台下也向賴清德報告虎尾產業園區雖然衹有29.75公頃，若中央順利通過，今年就可以順利動工，不論是台積電或其他高科技產業有土地的需求，雲林都可以將這些土地跟企業好好配合。



張麗善說，她告訴賴清德雲林有唯一的單一地主台糖公司，周邊超過1600公頃土地，交通方便、不缺水、不缺電，天然資源豐富，太陽能的綠電全台第3名，麥寮電廠承載台灣電力也有一定比例，培訓人才部分，不論雲林科技大學、虎尾科技大學都符合現在的高科技在機科、工業、化學方面的需求，是符合賴清德要打造中部科技聚落非常好的一個據點。



張麗善表示，賴清德對她的報告表示很認同，回應“會注意”、“會再瞭解一下”。