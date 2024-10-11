台北故宮10月慶生　推台灣文化日

台北故宮南北院10月17日提供免費參觀。（照片：台北故宮） 中評社台北10月11日電／台北故宮博物院今天表示，10月除了是雙十慶典月外，也是故宮的生日月，故宮南北院區除新增10月14日、28日兩個周一開館日外，也為響應10月17日台灣文化日，南北院皆於當日提供免費參觀，更有專題演講、語音導覽機及餐飲消費優惠、日本沖繩月等。



故宮表示，除台灣文化日有免費參觀活動，北部院區也推出“與故宮同慶—10月壽星享語音導覽機導8折優惠方案”，凡10月壽星皆可在10月1日至31日間享用語音導覽機8折優惠，透過聆聽文物故事，輕鬆自在認識故宮文物。



故宮介紹，北部院區甫推出兩檔精彩特展：“公主駕到！清代文獻中的公主身影”及“畫語─會說故事的圖畫”，配合展覽，10月17日當天將於正館B1多媒體室接續舉辦兩場專題演講，包括由台師大藝術史研究所教授林麗江主講的“試解畫中意：中國繪畫的敘事與解讀”，以及由“公主駕到”特展策展人書畫文獻處助理研究員蘇峯楠主講的“在博物館尋找公主：歷史策展與公共史學”，帶民眾更深入展覽內涵。



故宮表示，南院現正熱鬧舉辦“2024故宮亞洲藝術節─日本沖繩月”，藝術節以“台灣與沖繩的緊密連結”為主題，介紹兩地自古頻繁交流，往來工作、求學，漁民靠港，甚至定居形成聚落，彼此協助開墾的歷史，透過民眾皆不陌生的觀光熱門景點沖繩，以另一種角度回望台灣。另10月19日“邂逅南院－故宮下午茶”更邀請共鳴室內樂團表演《咱ㄟ台灣－咱ㄟ歌》，認識音樂中的台灣。



故宮說明，第四季展覽精銳盡出，北部院區“大美不言—故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館及梵克雅寶典藏精粹特展”精選三方典藏珍品，涵蓋陶瓷、珠寶與鐘錶等總數逾260組件藝術瑰寶，不容錯過；南部院區搭配沖繩月推出“萬國津梁：東亞海上的琉球”特展，展出文獻、輿圖、器物、書畫及服飾等共計154組件珍貴文物，其中包含限時展出的日本國寶3件，是台灣首度從多元角度展示“琉球王國”文化最豐富的展覽。