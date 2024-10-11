台南增設發電廠惹民怨　綠委嗆卓榮泰

綠委郭國文11日質詢卓榮泰。（截自“國會”頻道直播畫面） 中評社台北10月11日電／民進黨政府在各地推動綠能產業，但卻爭議不斷。台南選出的民進黨“立委”郭國文11日質詢時，向“行政院長”卓榮泰說道，不要老是將鄰避建設引進台南，人口數增加，但政府改善了什麼生活？只著重於發電而已，住宅、物價其他生活機能都沒有。郭提到，九葳天然發電廠引發反彈撤案卻死灰復燃，結果又要增設寶椿天然發電廠，已經達到核能發電廠的量，廢核結果難道要讓台南來承擔嗎？



根據《中時新聞網》報導，郭國文指出，七股太陽光電廠是成功的案例，但是有很多失敗的案例，受到社會詬病。就是因為當初為了追求關鍵績效指標（KPI）拚命超車，結果翻車。以至於整個綠能推動失去正當性，受到社會的質疑，讓推動綠能變成難上加難。



郭國文質疑，不只發生在太陽能業者，還有天然氣的部分，2025年目標是50%天然氣目前已達到4成左右。2023年提出10年規劃案，希望把天然氣發電從24GW提升至47GW，提升結果以至於會陷入KPI思考。以前要跟台電簽訂購售電合約，收購價格分攤（PPA）要有五大條件，包括供氣同意書、土地同意書、系統衝擊評估、環境核准函、地方政府同意函，“結果後來改成不需要環境核准函、地方政府同意函，這樣合理嗎”？



郭國文痛批，地方難以接受突然間要設廠，完全不清楚，反彈很大。天然氣發電將會重蹈太陽能的結果，業者簽了PPA沒有退路，衹有往前衝。他強烈要求，要跟台電簽PPA不要急，要恢復五大條件才能簽。



卓榮泰答詢時表示，天然氣發電廠的設置有一定程序和標準，也一定要經過很多環境影響評估，可以檢討跟地方溝通願意。



郭國文說，過去九崴電廠設置引發爭議，他手上有2000多份的連署，這個案子經過他的努力撤掉了，結果最近又死灰復燃。而且還不止九葳，多了一個寶椿，七股本來就有一堆太陽能案場，全台灣沒有地方可以設置發電廠了嗎？



“經濟部長”郭智輝表示，因為很多產業要進駐台南。郭國文反批，“竹科要不要電？隨便亂說，而且旁邊就有森霸發電廠了，什麼東西都放在台南，什麼意思”？



郭國文痛批，現在電廠是滿足南科的需求，現在要發展是南電北送的結果，是要解決北部人不願意設電廠的需求而已。郭智輝回應，現在科學園區在台南會持續增加，估計未來要滿足需求。



郭國文說，旁邊還有新達電廠在改組，還有森霸發電廠在增設，為什麼全部設置在台南？為什麼不設置在中科？設置在竹科？全部都設置在南科？而且現在開快車一定會翻車，無論是九葳天然發電廠、寶椿天然發電廠，已經達到核能發電廠的量，廢核結果難道要讓台南來承擔嗎？



卓榮泰說，均衡台灣之外要全島一命，桃竹苗有自己的發電方法，台中有自己的發電，南部發展會越來越快。



郭國文指出，這個經濟結果不是台南獨享而已，先把建設建起來再說。不要老是將鄰避建設引進台南，人口數增加，但在生活上有什麼改善？政府只著重於發電而已，沒有著重於生活，住宅、物價其他生活機能都沒有。



對此，卓榮泰表示，可以跟台南市政府溝通。郭國文提醒，政策是對的但是方法是錯的，請好好檢討。

