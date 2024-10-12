韓國瑜、盧秀燕接力固樑　互尬人氣別苗頭

左起基隆市長謝國樑、“立法院長”韓國瑜。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月12日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案將在13日投票，門檻為7萬7700票。選前最後一天，國民黨全黨出動，“總統”級明星人選“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕接力赴基隆力挺謝國樑，但2人王不見王，人氣旺盛，頗有互別苗頭之勢，但韓明顯勝一籌。



選前最後一天，國民黨傾全黨之力固樑，一早就由國民黨籍台北市副市長李四川助陣車隊掃街，接續為盧秀燕陪同在基隆廟口夜市拜廟及步行掃街，韓國瑜拜廟並車隊掃街，國民黨副主席連勝文車掃，晚間則是重頭戲，在麵粉廠大造勢，馬英九、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、全黨“立委”、基隆市議員、里長等齊聚。



今天中午12點半盧秀燕與國民黨籍台中市副市長鄭照新、藍委羅廷瑋陪謝國樑先到基隆廟口夜市奠濟宮參拜，接著走訪廟口商圈拜票，並大啖刈包、四神湯。現場商家民眾相當熱情，不少親子與盧、謝自拍合影留念。



盧秀燕是基隆的女兒，回基隆力挺謝國樑，與謝國樑互相擁抱，一起步行約1小時半，與民眾商家逐位互動，展現親和力，並自掏腰包2000元新台幣請現場媒體記者吃刈包，連多付的錢都叫老闆娘別找錢了。



無縫接軌，韓國瑜下午2點到達基隆護國城隍廟，與會的還有無黨籍“立委”高金素梅、藍委林沛祥、國民黨籍基隆市議員宋瑋莉、連恩典、無黨籍議員張耿輝、韓粉激動姐、基隆市黨部主委吳國勝、基隆市政府發言人呂謦煒、余治明、基隆市青工會總會長方品璇等。



韓國瑜展現超強人氣，一下車現場又暴動，先與謝國樑擁抱，接著大批韓粉、信眾爭相與韓國瑜互動，把謝國樑、韓國瑜擠得快不成人形，謝國樑一度以為自己要發生什麼危險，一旁的隨扈幕僚趕緊保護謝、韓，人氣太旺，整間廟與路都水洩不通。



韓國瑜等人參拜完後，上車進行車隊掃街，許多人狂喊韓國瑜加油，爭相與韓、謝握手，但也有民眾不滿，騎重機狂按喇叭，但高人氣，幾乎無人能比。韓陪同謝車掃誠意十足，約3小時，接續由連勝文車掃。

