李樑堅語中評：把敵意螺旋降下來才是方向

義守大學財金系教授李樑堅。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月21日電（記者 蔣繼平）根據《聯合報》近日公布的“兩岸關係年度大調查”結果顯示，台灣民眾對兩岸外交、軍事和官方互動關係，感受持續惡化，認為這3指標偏向敵對或緊張狀態者均逾5成。義守大學財金系教授李樑堅接受中評社訪問表示，現在兩岸是越講越險，推向有潛在兵戎相見的風險，這對台灣有好處嗎？兩岸需要互動交流，把敵意螺旋趨勢降下來，這才是應該朝向的發展方向。



李樑堅，成功大學管理學博士，曾任義守大學行政副校長、高雄市政府財政局長，現職義守大學財金系教授。專長：金融授信評估、金融構管理、經濟分析、投資計劃評估。



李樑堅表示，兩岸關係不好，敵意螺旋一直不斷升溫，大陸對台軍演也是不斷強化，這對台灣老百姓的心理、兩岸經濟發展、ECFA（兩岸經濟合作架構協議）要不要存續，都有衝擊影響。



李樑堅表示，兩岸交流應該是兩岸融合很重要的催化劑，有交流才有互動，才會有不同聲音的相互理解與討論，還是要擴大交流的層面，兩岸不好的氣氛才可以適度的調整。如果台灣立場很硬，對大陸態度也很硬，對台灣老百姓有甚麼好處？台灣民眾都不希望戰爭，和平是兩岸唯一的共同訴求，尤其是對台灣老百姓。

