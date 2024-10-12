羅廷瑋黏緊緊憂遭罷　盧秀燕：所以基隆重要

左起基隆市長謝國樑、台中市長盧秀燕、藍委羅廷瑋。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月12日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案將在13日投票，門檻為7萬7700票。國民黨籍台中市長盧秀燕、台中藍委羅廷瑋等12日到基隆助選謝國樑，由於羅廷瑋曾發生在“立法院”跑票的行為，一度引發軒然大波，擔心遭到罷免，羅廷瑋此行黏緊緊、賣力助選，盧秀燕也說，所以基隆很重要，守住基隆、才能守住台中。



國民黨與台灣民眾黨9月24日合作在“立院”程序委員會提案將明年度總預算案暫緩列案，投票時，年僅34歲的羅廷瑋棄權不投引發爭議。原因在於羅的台中市第六選舉區藍綠版圖五五波，羅擔心被罷免，豈料此舉反倒引發普遍的負面效應，羅趕緊道歉盼滅火。



選前最後一天，國民黨傾全黨之力固樑，盧秀燕與國民黨籍台中市副市長鄭照新、藍委羅廷瑋陪謝國樑先到基隆廟口夜市奠濟宮參拜，接著走訪廟口商圈拜票，並大啖刈包、四神湯。並與民眾熱情互動。羅廷瑋全程黏著盧、謝緊緊，且自願當主持，奮力拉票，聲嘶力竭狂喊“媽媽市長盧秀燕來基隆，支持謝國樑！”盧秀燕自掏腰包請媒體記者吃刈包時，羅更親力協助給每位記者，身段極其柔軟。



盧秀燕在參拜後接受媒體聯訪，對於是否擔心台中也發生藍委被罷免潮？盧秀燕強調，所以守住基隆很重要，固好基隆謝國樑，才能守住台中，不能亂，避免罷免潮，她是基隆的女兒，不同意罷免謝國樑，讓國樑繼續執政、安定基隆，基隆人要站出來。羅廷瑋被問到要不要講幾句？羅則靦腆婉謝說不用。



對於為何不等與國民黨籍“立法院長”韓國瑜同台？盧秀燕說，因台中下午還有爵士音樂節大活動，有外賓使節在，她要趕過去主持，但燕子盧秀燕、禿子韓國瑜、漢子侯友宜雖不同時段來，但都力挺謝。



謝國樑笑說，他緊張到吃不下飯，秀燕姐給他很大的振奮。並給予盧秀燕大擁抱。