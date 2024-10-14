兩岸貿易驟降　李樑堅：台灣傳產面臨大壓力

義守大學財金系教授李樑堅。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月14日電（記者 蔣繼平）台灣去年對陸港貿易總額占對外貿易總額28.57%，創下10年來新低。義守大學財金系教授李樑堅接受中評社訪問表示，受到ECFA（兩岸經濟合作架構協議）取消134項產品早收優惠關稅，石化、紡織等傳產失去競爭力，賣到大陸壓力更大，美台供應鏈逐漸取代卻變成高科技產業一枝獨秀，那傳產該怎麼辦？高科技僅占台灣整體產業7%，這會是背後的隱憂與危機。



李樑堅，成功大學管理學博士，曾任義守大學行政副校長、高雄市政府財政局長，現職義守大學財金系教授。專長：金融授信評估、金融構管理、經濟分析、投資計劃評估。



台灣8月份出口貨品以電子零組件151.5億美元金額居冠（占比34.7%），資通與視聽產品（71.3%）增幅最大，其次為光學及精密儀器年增14.0%。8月份對五大市場出口，中國大陸與香港30.0%、美國27.2%、東協16.6%、歐洲8.5%、日本4.8%、其他12.9%。



另外，台灣今年上半年出口與進口佔比，台灣對美國出口比重上升至23.2%，創下24年同期新高，台灣對中國大陸、香港出口，占比降至31.2%，也創下22年同期新低。



解讀出口占比變化趨勢的背後意義，李樑堅表示，過去兩岸貿易供應鏈高達4成，現在降到3成，變成美台供應鏈慢慢逐一來做取代，但美國對台灣採購主要是都是在高科技產業、半導體產業，高科技佔台灣產業整體7%而已，其他93%有服務業、製造業、農業，高科技一枝獨秀，其他產業怎麼辦？傳產仍是就業主力項目，不能棄之於不顧。



這與中國大陸6月15日取消ECFA 134項產品早收優惠關稅是連動影響，李樑堅表示，石化、紡織產業在高雄相當多，尤其石化業整個上中下游產業受到很大衝擊，例如台塑去年經營狀況就不太好，今年應該更不理想，第一面臨大陸的石化規模持續擴大，第二是大陸有補貼其傳產出口，第三就是沒有關稅優惠，產品要賣到大陸會更加辛苦。