韓國瑜自嘲笑翻全場：謝國樑又沒選“總統”

左起基隆市長謝國樑、“立法院長”韓國瑜。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月12日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案將在13日投票，門檻為7萬7700票。國民黨籍“立法院長”、前高雄市長韓國瑜12日到基隆力挺謝國樑，在致詞時再度爆出金句，稱“為什麼要罷免謝國樑？他貪污了嗎？他腐敗了嗎？他懶惰了嗎？他去選‘總統′了嗎？”此時笑翻全場，連謝都強忍憋笑、抱了一下韓國瑜，惹得現場“立委”及媒體記者、群眾都笑到不行。



選前最後一天，國民黨傾全黨之力固樑，韓國瑜下午2點到達基隆護國城隍廟，與會的還有無黨籍“立委”高金素梅、藍委林沛祥、國民黨籍基隆市議員宋瑋莉、連恩典、無黨籍議員張耿輝、韓粉激動姐、基隆市黨部主委吳國勝、基隆市政府發言人呂謦煒、余治明、基隆市青工會總會長方品璇等。



謝國樑從數個月前即不斷邀約韓國瑜來基隆站台，但據瞭解韓國瑜認為自己是曾經被罷免掉的前高雄市長，另外又因擔任“立法院長”，日前籌備雙十慶典，憂讒畏譏，因此遲遲未答覆。但最終在11日下午決定會來挺謝。



謝國樑等人與韓國瑜一起參拜基隆護國城隍廟，謝國樑因是基督徒，並未拿香；韓國瑜則相當虔誠，還請媒體讓出一點空間，他們要參拜城隍爺等神明。



韓國瑜隨後致詞表示，之所以選擇來擁有超過百年歷史的基隆護國城隍廟，因要保護謝國樑，人見有包青天、陰間有城隍爺。自漢朝以來，城隍爺在每個城市設立，明朝也是，城隍爺是考核地方父母官、縣市長有沒有認真奮鬥，這市長是貪官還是清官？是好官還是壞官？城隍爺都知道。



韓國瑜說，謝國樑表現認真，他很有信心，謝國樑是最棒的，舉頭三尺有神明，古時候所有縣市長就任前，不可直接進辦公室，要先去城隍廟上香拜拜才能就任。古時有城隍爺監督縣市長，那今天他們站在這，心裡光明磊落，謝是認真、清廉的市長，



“那為何還要罷免謝國樑？他貪污了嗎？他腐敗了嗎？他懶惰了嗎？”韓國瑜問現場眾人，支持者熱情回應“沒有！”接續韓國瑜突然爆出自嘲的金句“他去選‘總統′了嗎？”（韓國瑜2020擔任高雄市長期間帶職參選“總統”落選，後來遭罷免）全場笑翻，謝國樑都忍不住憋笑到滿頭大汗，抱了韓國瑜一下。



韓國瑜強調，幾流的政府決定幾流的國家，最後還是回歸到市民神聖的選票，小愛爸爸在家照顧女兒小愛，出去家門是大愛基隆，大家一定要擦亮眼，優秀的謝國樑代表大基隆，對外有面子、對內有全新建設，請36萬名基隆人保護謝國樑，保護全台灣。



謝國樑激動地說，這是他最興奮的一刻，終於到來，一直期盼韓國瑜來幫他加持，基隆市民都在等韓國瑜，韓國瑜主辦的雙十慶典太棒，昨天下午他接到韓院長願意在最後關頭來基隆，他非常開心、激動不已，非常感謝。



眾人不斷大喊“韓國瑜加油！不同意罷免謝國樑！”隨後上車掃街拜票。