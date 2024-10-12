高金素梅猛轟綠　號召原民齊挺謝國樑

左起立委高金素梅、基隆市長謝國樑。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月12日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案將在13日投票，門檻為7萬7700票。國民黨籍“立法院長”韓國瑜12日到基隆力挺謝國樑，無黨籍“立委”高金素梅也提早到暖場，高金素梅猛轟，民進黨貪污腐敗，惡意發動罷免，遭到全台灣人、全基隆人、全原住民唾棄，原民同胞與基隆市民一定要力挺謝國樑，反對惡霸的民進黨，還有欺負原住民的“行政院長”卓榮泰。



選前最後一天，國民黨傾全黨之力固樑，韓國瑜下午到達基隆護國城隍廟，與會的還有高金素梅、藍委林沛祥、護國城隍廟主委郭張碧玉、國民黨籍基隆市議員宋瑋莉、連恩典、無黨籍議員張耿輝、韓粉激動姐、基隆市黨部主委吳國勝、基隆市政府發言人呂謦煒、余治明、基隆市青工會總會長方品璇等。



韓國瑜抵達前，高金素梅先到，與謝國樑、林沛祥、宋瑋莉等人熱情互動，力挺謝國樑，高金素梅大喊，在“立法院”有關原住民法案等預算，卓榮泰都欺負原住民、不給予好的福利保障，被原民唾棄。



高金素梅更大聲疾呼，號召全基隆人、全原民同胞力挺謝國樑，她知道基隆市也有萬名原民，一定要出來投下不同意罷免票。隨後更牽起謝國樑等人的手，帶動大家用原民泰雅族語言、阿美族語言等喊“謝國樑加油！”



在陪同韓國瑜參拜完城隍爺後，高金素梅等人也站上韓國瑜與謝國樑後方的掃街車輛，高金素梅仍十分激動，繼續大喊“下架貪污腐敗的民進黨，民進黨欺負善良的基隆人、欺負謝國樑，一定要支持謝國樑！”喊到聲嘶力竭，十分賣力，力道不輸旁邊的激動姐，振奮眾人。

