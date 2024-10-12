連勝文：賴清德“祖國說”　完全搞混概念

左起國民黨副主席連勝文、基隆市長謝國樑。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月12日電（記者 張穎齊）針對賴清德雙十談話多次提及“中華民國”，被認為與中國國民黨搶“神主牌”。國民黨副主席連勝文12日向中評社表示，賴清德不管是“祖國說”，還是對“中華民國”的講法，完全是搞混概念，搞錯中國的說法。



國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案將在13日投票，門檻為7萬7700票。選前最後一天，國民黨傾全黨之力固樑，連勝文傍晚5點多到謝國樑的基隆市信四路家門口集合，準備上車隊掃街拜票，行前受訪。



賴清德在5日雙十晚會上提出“祖國說”，10日又表示“中華民國”已在台澎金馬落地生根，“和中華人民共和國互不隸屬”。



連勝文回應中評社，其實賴清德完全搞錯“中華民國”、中華人民共和國、祖國間的關係，就好比在美國的餐廳要叫Chinese Food（中國菜）來吃，但沒有人會說要叫P.R.C food來吃（People's Republic of China中華人民共和國）。



連勝文強調，中國的概念，永遠大於中華人民共和國，賴清德是完全搞混了。由於今天主軸是力挺謝國樑，有時間他會詳細說明。



連勝文與謝國樑交情甚篤，在國民黨籍“立法院長”韓國瑜陪同車掃後，謝、連先在謝家小敘，隨後出來短講，連勝文說，罷免謝國樑是民進黨惡霸的鬧劇，只為了保護綠營友好企業的商業金錢利益，基隆人很辛苦，忍受這樣的鬧劇，該終結了，豈有做壞事的人來罷免做對事的人呢？民進黨惡霸無所不用其極毀謗、抹黑謝，從謝還沒就任就要罷免、修理，因此不用甲級動員，他自己就會不請自來挺謝。



謝國樑說，感謝連勝文、韓國瑜、盧秀燕相挺，等等晚上還會有大咖雲集。2人接著上車拜票，雖飄綿綿細雨，但仍與民眾熱情互動。不過仍有一名拆樑的長輩民眾在謝家附近，對謝表達不滿。