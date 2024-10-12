基隆大暴雨　謝國樑與1.5萬支持者一起淋雨

左起謝國樑、蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月12日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案將在13日投票，門檻為7萬7700票。謝國樑12日舉行選前之夜，截至晚間7點有1萬5000人到場，但基隆突然下起大暴雨，謝國樑不穿雨衣，與全場民眾一起淋濕，現場熱情沸騰。



謝國樑今晚在基隆市安樂路一段的麵粉廠舉行大造勢，現場民眾熱情，不畏風雨，下起的大暴雨，大家仍展現大團結。



國民黨傾全黨之力力挺謝國樑，由國民黨基隆市黨部的年輕人黃申棟、林佩蓁、黃博源、前主委李伯元開場主持，後來由藍委王鴻薇、謝龍介接棒主持，接續是藍委林沛祥、羅智強。



謝國樑在國民黨籍基隆市議員們陪同下大進場，不畏風雨，不穿雨衣，與國民黨籍台北市長蔣萬安、桃園市長張善政熱情互動。眾人強調風雨生信心。



現場許多民眾穿起雨衣，不停喊謝國樑加油，反對民進黨、黨秘書長林右昌等人惡意罷免。台灣民眾黨籍基隆市副市長邱佩琳、退休警察協會總會長耿繼文、國民黨籍前基隆市長張通榮等人都坐第一排。也有年輕人衝到台前喊支持。



此外，國民黨籍新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫、國民黨“立法院”黨團大批藍委、無黨籍“立委”陳超明、馬英九等都將到場，前中廣董事長趙少康、國民黨籍南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠也錄影讚聲。

