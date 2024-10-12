藍營大團結萬人固樑　太多人發言謝龍介發愁

不少藍委才剛開口發言，主持人謝龍介就強勢阻斷，讓左邊的謝國樑笑翻。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月12日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案將在13日投票，門檻為7萬7700票。謝國樑12日舉行選前之夜，下起滂沱大雨，但仍不減熱情，現場達2萬人。國民黨主席朱立倫、“立法院”黨團總召傅崐萁、北北桃市長蔣萬安、侯友宜、張善政等，全黨大團結力固樑，但因要發言的人太多，主持人藍委謝龍介強勢阻斷多名藍委發言，讓現場及謝國樑笑聲不斷，趣味橫生。



謝國樑今晚在基隆市安樂路一段的麵粉廠空地，舉行“一定出來投、不同意罷免”選前之夜，與會的有國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、朱立倫、傅崐萁等黨團所有藍委、無黨籍“立委”陳超明、馬英九、藍營基隆市議員、里長等都全都到場，前中廣董事長趙少康、國民黨籍南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠也錄影讚聲。藍委王鴻薇、謝龍介負責主持。王鴻薇宣布現場達2萬人。



選前之夜下起大暴雨，謝國樑不穿雨衣，全身淋濕，眾人齊喊風雨生信心，謝國樑也與侯友宜、朱立倫、馬英九等人熱情擁抱。蔣萬安、侯友宜、張善政都強調基隆市是好鄰居，基北北桃要一起發展，互相扶持。



輪到藍委時，由於數量太多，約達40、50人，從台灣頭到台灣尾、東西南北的藍委都來，甚至連離島連江縣“立委”陳雪生也來。人數過多，每個人卻搶著霸占麥克風發言的情況下，謝龍介強勢只讓大家只能講一句，避免後面的流程馬英九、朱立倫等太久，還有現場太多人淋雨。



謝龍介在許多人開口沒多久，就強制阻斷，唱名下一名藍委快講話，尤其輪到藍委徐巧芯時，徐巧芯的高人氣讓全場歡聲雷動，但徐巧芯才剛開口說“謝國…”，結果謝龍介就說“好！謝謝巧芯，下一個！”讓謝國樑及全場民代、民眾笑翻，謝更捧腹大笑。不過輪到傅崐萁時，謝龍介則給予約3分鐘的講話，但也是要趕流程。



朱立倫則全程用閩南語致詞，朱立倫表示，這是善良對上惡霸，他要跟賴清德講“拜託，你當台灣‘總統′，要和，不要鬥爭，不是說好要朝野合作嗎？”基隆和，台灣才能萬事興。朱立倫待全程，與謝國樑、藍委們也在台上自拍留念，展現大團結氣勢。

