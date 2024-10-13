馬英九基隆挺謝國樑　砲火全開猛轟綠貪腐

左起蕭旭岑、馬英九、謝國樑。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月13日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案將在13日投票，門檻為7萬7700票。謝國樑12日舉行選前之夜，馬英九現身致詞，砲火全開，猛轟民進黨及黨秘書長林右昌貪腐無能，並說同意罷免謝國樑的人是傻瓜，那麼好的謝國樑，若沒有連任，“我就打你一頓！”讓謝國樑笑得十分開心，並大大擁抱、緊握馬英九。



謝國樑12日晚在基隆市安樂路一段的麵粉廠空地，舉行“一定出來投、不同意罷免”選前之夜，與會的有國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫、“立院”黨團總召傅崐萁等黨團所有藍委、無黨籍“立委”陳超明、馬英九、藍營基隆市議員、里長等都全都到場，前中廣董事長趙少康、國民黨籍南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠也錄影讚聲。藍委王鴻薇、謝龍介負責主持。王鴻薇宣布現場達2萬人。



馬英九在馬英九基金會執行長蕭旭岑的陪同下上台致詞，馬英九開口就說“我已經來了5次基隆了，加上2022謝國樑的市長選舉5次，已經來了10次了，十全十美，我待謝國樑你不薄吧？”謝國樑開心不已。



馬英九表示，民進黨違法亂紀、貪污腐敗，還想廢除死刑，更與原住民起衝突等，造成社會不安紛擾，社會上詐騙、高房價問題，導致民怨沸騰，政府束手無策，轉移目標到要罷免勤政愛民的謝國樑，這政府很下流，完全沒正當性，無論如何大家都要不同意罷免，力挺謝國樑。



馬英九說，謝國樑推動市政2年，為基隆市民還債9億元新台幣，推廣行人友善等政策，基隆市民聰明，不會同意罷免好市長，傻瓜才會同意，這麼好的市長哪裡找呢？打著燈籠都找不到。而罷免團體因東岸商場案要拆樑，這是市府產權，罷免原因邏輯不通。



他說，基隆地檢署已偵結，承攬東岸商場的大日公司行賄民進黨籍前基隆市長林右昌市府官員，林右昌市府顯然有貪腐嫌疑，檢調應深入調查真相，涉嫌貪腐無能的林右昌，居然要罷免清廉有為的謝國樑，有這種歪理嗎？不合情理，要反對惡性罷免，基隆人一定要出門投票，把國樑留住基隆。



最後，馬英九對謝國樑說“怎麼樣國樑？我講得不錯吧？好朋友無論如何一定要挺住、要連任，你若沒連任，我就打你一頓！”謝國樑笑開懷，並要求要與馬英九十指緊握、大大擁抱，結果馬英九再逗謝國樑說“我還以為你要吻我呢！”、“我多晚都會接電話來基隆挺你，隨Call隨到！”2人再度擁抱、緊握手，謝國樑十分感動。

