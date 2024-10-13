母親、哥哥現身相挺　謝國樑高喊不同意罷免

基隆市長謝國樑泛淚。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月13日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案將在13日投票，門檻為7萬7700票。謝國樑12日舉行選前之夜，謝國樑的母親謝林曼麗、兄長謝國棟等來罕見公開現身挺兒子、弟弟，謝國樑十分感動，致詞時更一度泛淚。謝國樑喊，這場罷免戰、13日的投票，非常重要，若他被罷免，明年將有藍委大罷免潮，對台灣極其不健康。



謝國樑12日晚在基隆市安樂路一段的麵粉廠空地，舉行“一定出來投、不同意罷免”選前之夜，與會的有國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫、“立院”黨團總召傅崐萁等黨團所有藍委、無黨籍“立委”陳超明、馬英九、藍營基隆市議員、里長等都全都到場，前中廣董事長趙少康、國民黨籍南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠也錄影讚聲。藍委王鴻薇、謝龍介負責主持。王鴻薇宣布現場達2萬人。



現場雖大雨淋漓，但當謝國樑壓軸演說時，雨就停下，謝國樑一開口就感謝媽媽謝林曼麗、哥哥謝國棟出席相挺，而他最愛的女兒小愛、妻子在家，基隆多雨，他要蓋基隆第8座室內親子幼兒園。



謝國樑表示，他原本不解為何要罷免他？現在發現已經有人要在台中發動罷免連署（針對藍委羅廷瑋），他看到這個，比他自己被發動罷免還難過，這對台灣是極其不健康。請大家13日投下手中選票，明年不能有大罷免潮，若他被罷免，台灣就將有如火如荼的頻繁罷免，這樣好嗎？大家允許嗎？



謝國樑強調，這場罷免戰、投票日，對“中華民國台灣”非常重要，影響明年的政治環境。最後謝國樑聲嘶力竭喊“不同意罷免！”希望大家支持台灣政局穩定，13日會有好成果，如同剛剛大雨，現在放晴了，這就是基隆人寫照！



活動從晚間7點開始到9點結束，現場最終響起謝國樑的基督教會弟兄姊妹為他譜的詩歌，歌詞以謝國樑、基隆為創作，音樂悠揚、場面溫馨感人，群眾有秩序地離場。

