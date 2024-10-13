罷樑投票日　謝國樑：心情很平靜

基隆市長謝國樑投票。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月13日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案13日投票，門檻為7萬7700票。謝國樑一早9點到投開票所投票後，最近狠打台灣民眾黨主席柯文哲的國民黨籍台北市議員鍾小平突然現身，並在謝受訪後，高喊“請投下不同意票！”恐違反行政中立、投票日禁止宣傳遭罰錢，謝國樑立刻尷尬皺眉快閃。



謝國樑昨晚參加完選前之夜大造勢，原定今早10點到中正區港通、正義里民活動中心投票，卻提早8點多現身投票，基隆市政府發言人呂謦煒等人隨行，鍾小平則意外現身。



謝國樑投完票後受訪表示，昨天睡得很好，心情很平靜、平安，今天是上教會的主日，他等等要去教會。難免昨天出席活動滿緊張、神經緊繃，但今天天氣很好，所以提早來9點讓大家採訪。而他會與家人分開投票，他投票前有先禱告，跟家人晚一點聚聚，至於要吃什麼午餐還沒想那麼多，上完教會再吃。



謝國樑說，今天很適合投票，鼓勵市民踴躍投下心目中神聖一票，由於過去投票都在周六，這次是周日、也是他的主日，他下午會在家裡6樓看開票。謝謝大家這段期間花這麼多時間來關心基隆，也希望投票率能高，這是基隆有史以來第一次這樣的投票，意義不同，放假日還要讓選務同仁操勞，他向他們致上最大敬意，也跟民眾說趕快去投票，今天投票日就不去別的臆測。



謝國樑原本心情佳，鍾小平說“市長加油、基隆加油！”並拍謝國樑的肩膀，謝國樑也很禮貌、笑臉回應。怎料鍾小平突然對媒體大呼“請投下不同意票！加油！”全場傻眼，因投票日不得宣傳投票意向，謝國樑聞後立刻尷尬僵笑，立刻禮貌性離開，被媒體追問鍾小平此舉？謝國樑皺眉、尷尬笑、不語。