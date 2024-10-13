基隆天氣晴投票人多　謝國樑出門前禱告

基隆市長謝國樑鼓勵基隆市民踴躍投票。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月13日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案13日投票，門檻為7萬7700票。基隆12日下起滂沱大雨，今天雨過天晴，投開票所現場一早8點起人數就不少，謝國樑心情也很平靜，出門還禱告，鼓勵大家踴躍投下神聖的一票，是基隆市70年以來相當有意義的選舉模式。



基隆市各投開票所一早7點多就有不少民眾排隊投票，直到10點人數才較零散，但目前都很有秩序，尚未傳出突發狀況。



謝國樑昨晚參加完選前之夜大造勢，原定今早10點到中正區港通、正義里民活動中心投票，卻提早8點多現身投票，基隆市政府發言人呂謦煒等人隨行。



謝國樑表示，自己心情很平靜、平安，今天是主日，他10點要去他的教會（七堵貴格會崇信教會），會跟家人聚餐，下午會在信四路家裡6樓等開票。剛剛有遇到民眾，覺得天氣很好，請大家踴躍出來投神聖的一票。



基隆市各區投開票所地點確定，共設有283個投開票所，比上屆2022年市長選舉275個多了8個，投開票所以人口數最多的安樂區最多共設54個。



基隆市選委會指出，各投開票所中正區41處、信義區39處、仁愛區38處、中山區39處、安樂區54處、暖暖區30處、七堵區42處。以安樂區投開票所最多，主要是人口是占最多，大型社區分布廣，也多外來人口及通勤族。