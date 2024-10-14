袁鶴齡語中評：國民黨必須與賴的論述做區隔

中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月14日電（記者 方敬為）針對賴清德雙十談話，中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡接受中評社訪問表示，賴的說法本質上還是兩岸互不隸屬的“兩國論”，戰略不變、戰術改變，要注意的是，賴的“中華民國”論述有爭取泛藍乃至於中心選民的企圖心，有意掩蓋過藍營的論述，甚至宣稱與藍營主張相同，國民黨方面若無法做出區隔，可能因此被稀釋掉。



賴清德被解讀是搶國民黨神主牌，袁鶴齡認為，賴開始談“中華民國”，對藍營是危機也是轉機，國民黨要拿出勇氣去闡述真正符合“一中憲法”框架之下的“中華民國”，既然綠營要碰觸“中華民國”，就避不了兩岸淵源，藍營要設法提出論述去挑戰賴的“半套”“中華民國”，施壓凍結民進黨的“台獨黨綱”。



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士、東吳大學政治系學士。現任中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授、逢甲大學EMBA兼任教授、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長等職。



分析賴清德雙十談話，袁鶴齡表示，賴身為“台獨”基本教義派，自詡為務實“台獨”工作者，其實談話的本質還是在主張“台獨”，只是用“中華民國”作為包裝，也就是說，戰略不變，但戰術改變，以更具靈活且彈性的方式偷渡“台獨”。

