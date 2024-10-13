罷樑投票林右昌忘帶身分證　又跑回家拿

民進黨秘書長林右昌忘記帶身分證趕回家拿。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月13日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案13日投票，門檻為7萬7700票。民進黨秘書長、前基隆市長林右昌也呼籲大家出來踴躍投票，但林匆忙出門忘了帶身分證，又折返回家拿，花了不少時間。



林右昌原定今日上午10點在基隆市安樂區四維里民活動中心投票，但卻因忘了帶身分證出門，匆忙又回家拿，延遲了約20分鐘，有隨行秘書游本明陪同，還有當地的婆媽支持者等候林右昌。林右昌抵達後與鄉親一一熱情寒喧握手。



林右昌投票時，排隊並不長，迅速投完，接著受訪表示，今早出門忘記帶身分證，剛剛趕回去，大家投票雖都很有經驗，但還是要提醒大家投票要帶身分證、印章出門，心情不會緊張，投完票就買早餐回家給老婆吳秋英。



他強調，這是基隆有史以來第一次的選舉模式，大家都把握公民權利，今天天氣也很好，鼓勵大家踴躍出來投票，今天投完票後，基隆地方政治會邁入新的歷史階段，大家都應正向、健康態度來看待整個民主深化過程。



記者問，國民黨籍台北市議員鍾小平在陪同謝國樑投票的場合喊出“請投下不同意罷免”，疑似違反選舉罷免法行政中立、投票日不得宣傳。林右昌說，應讓選務機關認定處理。



對於國民黨籍前基隆市長張通榮在餐廳與拆樑團體合影，林右昌說，這都是投票前事情，他就不評論了。今天對他來說是很平常的一天，投完票回家吃早餐。