傳民進黨發言人轟ICG惹怒美　林右昌避談

左起民進黨秘書長林右昌、隨行秘書游本明。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月13日電（記者 張穎齊）賴清德雙十談話，中國國民黨引用國際危機組織（ICG）最新報告，抨擊賴執政後兩岸關係不穩，民進黨新聞部主任兼發言人吳崢砲轟ICG（International Crisis Group）是配合大陸、國民黨協力，傳出引爆美方智庫圈炸鍋。民進黨秘書長林右昌13日受訪說“今天先不談這些。”



有台媒報導，吳崢轟ICG惹怒美方，民進黨幕僚群事前不知情整黨背鍋。



林右昌今日上午10點在基隆市安樂區四維里民活動中心，針對國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案投票，會受接受媒體聯訪。



媒體詢問，吳崢砲轟ICG，疑似有扣人帽子的說法，引爆美國智庫火大？林右昌僅回應，“我想今天只談民主投票，其他就先不談，好，謝謝！”



記者追問，馬英九12日晚間在謝國樑選前之夜上，批評林右昌涉嫌貪腐，還轟民進黨是下流政府？林右昌說，民眾自有公評，馬英九講出這樣的話是否得宜、得體？大家會去做評斷，但這些也都過去了 今天已經在投票，就不談這些了。



根據上報報導，吳崢該篇回應，讓人擔心民進黨好不容易在國際戰略環境改變，及蔡英文8年執政努力下，兩岸外交絕不讓美方有意外，所累積取得的台美關係“紅利”被破壞，猶如重回當年陳水扁執政末年，因屢操作公投議題，讓美方普視民進黨為“麻煩製造者”印象。即便是透過黨務系統發言，黨主席是賴清德，帳還是算到賴清德頭上，最後也是民進黨整黨一起揹。