國民黨基隆市黨部準備開票　氣氛熱鬧

右起國民黨基隆市黨部發言人黃申棟、青年軍林佩蓁。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月13日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案13日投票，門檻為7萬7700票。今天基隆天氣不錯，投票率不差，下午過後，國民黨在基隆市黨部設置開票區，現場已擺設好百張椅子，並且有大大的“感謝有您”電子背板舞台，大批媒體已到場，現場氣氛熱絡。



活動將由基隆市黨部發言人黃申棟、青年軍林佩蓁、潘艾嘉開場主持，預計4點開票，5點半謝國樑發表感言。



基隆罷免案今日舉行投票，投票截止時間至下午4點為止，國民黨表示，堅定與基隆、謝國樑站在一起，國民黨基隆市黨部開票記者會，將由國民黨智庫“國政基金會”副執行長凌濤、國民黨發言人楊智伃，共同主持開票大會，展現國民黨全力守護基隆的決心。



經過昨晚雨勢，基隆今日天氣清爽、溫度適宜，投票作業自早上8點至下午4點，隨後進入開票流程。



開票最初的暖場主持人是基隆青年帥哥美女牌，由黃申棟、林佩蓁、潘艾嘉、黃博源等人主持，與現場互動，展現基隆的熱情，後續會交接給凌濤及楊智伃主持。



當開票過程接近完成之時，謝國樑也將到達現場發表談話。目前現場已架設好舞台等設備，黨工忙進忙出，氣氛佳、熱鬧，並有多個里的開票計票版，由國民黨基隆市黨部主委吳國勝等人領軍坐鎮。