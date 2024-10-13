基隆罷樑投票率近5成　激烈拉鋸

投開票所現場。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月13日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案13日投票，門檻為7萬7700票。國民黨在基隆市黨部設置開票區，下午4點開票，迄今同意票與不同意票正在拉鋸中，起先同意票領先，目前暫時是不同意票微幅領先，此次投票率是49.28%，比各方預期中高。



選委會公告投票人數為31萬0797人，罷免案成立須達到投票人數的25%，即7萬7700票門檻，且同意票高於不同意票。



國民黨基隆市黨部的開票中心正在進行開票，出席者包括國民黨秘書長黃健庭、智庫副執行長凌濤、黨發言人楊智伃、基隆市黨部主委吳國勝、黨副發言人康晉瑜、基隆市議員郭美秀、前黨部主委李伯元、基隆市政府發言人呂謦煒、市黨部發言人黃申棟、潘艾嘉、林佩蓁等，現場約50人。湧入大批媒體。



目前票數正在拉鋸中，原先同意票領先，不同意票後來居上，至今微幅領先。黨部計算，截至下午4點32分，不同意罷免票為4286票，同意罷免票為3820票，差距頗近。



黃健庭說，謝國樑會加倍努力。凌濤、楊智伃說，國民黨主席朱立倫雖沒來，但在黨中央坐鎮開票，國民黨團結一致，賴清德、民進黨秘書長林右昌想發動明年的藍委大罷免潮不會得逞，會被基隆人、台灣人厭惡，要擺脫仇恨、烏煙瘴氣，相信黨中央與基隆攜手，會迎接勝利結果。