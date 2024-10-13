不同意罷免遙遙領先　國民黨基隆黨部放鞭炮

國民黨開票現場熱情沸騰。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月13日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案13日投票，門檻為7萬7700票。下午4點開票後，已拉開距離，各區不同意罷免票明顯領先同意罷免票，國民黨基隆市黨部開票現場氣勢沸騰，支持者不斷湧入，更直接放鞭炮慶祝將迎來的勝利。謝國樑將在6點現身發表談話。



國民黨基隆市黨部開票現場，湧入百名民眾，現場熱情沸騰，已有支持者放鞭炮慶祝，國民黨智庫副執行長凌濤、黨發言人楊智伃炒熱氣氛，眾人高舉扇子歡呼領先。



原先同意票領先，後來又不同意票拉鋸微幅領先，截至下午5點6分，不同意票高達5萬3476票、超過同意票4萬2997票。明顯領先超過1萬票。



據基隆市選委會說明，基隆市本次投票人人數為31萬797人，依規定，罷免案投票結果，有效同意票數若多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上（7萬7700票以上），罷免才能通過。



基隆市選委會統計，中正區投票數為2萬1014票，信義區投票數為2萬4755票，仁愛區投票數為1萬7984票，中山區投票數為1萬8545票，安樂區投票數為3萬5517票，暖暖區投票數為1萬6516票，七堵區投票數為2萬0165，合計15萬4496人投票，投票率為49.35%。



謝國樑將在晚間6點到黨部發表選舉結果感言。

