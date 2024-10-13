罷樑未過　國民黨籲賴清德停止政治惡鬥

國民黨主席朱立倫多次前往基隆力挺謝國樑。（中評社資料照） 中評社台北10月13日電（記者 張嘉文）今日登場的中國國民黨基隆市長謝國樑罷免案未通過，國民黨發出新聞稿，感謝基隆鄉親“挺善樑、反惡罷”，讓謝國樑能繼續為基隆市民服務。國民黨強調，罷免案結果深刻展現民眾的心聲，希望民進黨和黨主席賴清德停止政治惡鬥，並呼籲民進黨專注內政、當家不鬧事。



國民黨表示，基隆市長罷免案過程中，民進黨完全“不演了”，“罷免國家隊”大舉出動，充滿赤裸裸的惡質政治操作，引發各界強烈不滿。國民黨也在第一時間定調“熱戰”，訴求謝國樑的市政成績，呼籲基隆鄉親站出來投下不同意罷免；黨部也組成守護基隆小組，對於民進黨的諸多抹黑，第一時間予以反擊駁斥，對於罷免案結果，國民黨對基隆鄉親表達最深的敬意與謝意。



國民黨指出，基隆罷免案是明年綠營可能發動“國會”罷免潮的前哨戰，影響重大，全黨也團結力挺謝國樑，黨籍縣市長、“立法委員”、市議員及全體黨務同仁都站在第一線戰鬥。



國民黨強調，選舉、罷免、創制、復決四權都是“憲法”賦予人民神聖的權利，不應該以仇恨動員，隨意操弄。罷免案結果也展現民眾的心聲，沒有正當性的罷免案不會獲得支持，呼籲民進黨省思，應該專注內政，停止當家鬧事。