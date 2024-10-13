謝國樑落淚感謝市民　稱罷團沒輸將邀座談

謝國樑等人鞠躬感謝基隆市民。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月13日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案13日投票，不同意罷免票8萬6014票(55.16%)勝過同意罷免6萬9934票(44.84%)。謝國樑晚間6點現身國民黨基隆市黨部，受到支持者夾道歡迎，謝國樑致詞時淚謝上帝，也感謝全體基隆市民、國民黨全黨同志，並說罷免團體並沒輸，他會邀罷免團體來市府深入座談，打造充滿愛的基隆市。



基隆市選委會於晚間6點完成開票，基隆市投票人總數31萬797人，投票數為15萬6774票、投票率達50.44%，同意罷免票為6萬9934票、占44.84%，不同意罷免為8萬6014票、占55.16%，無效票為826票，283個開票所全數開出，基隆市7個行政區，謝國樑均大獲全勝。



“中選會”宣布，有效票數中，不同意罷免票數多於同意罷免票數，投票結果為否決，依公職人員選舉罷免法第92條第2項規定，罷免案否決者，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。



謝國樑一下車，表情平靜、沒有太多笑容，受到支持者的夾道歡迎，媒體爭相拍攝，擠得水洩不通，謝國樑緊握每雙支持者的手，也與現場的國民黨公職一一擁抱。



謝國樑上台致詞表示，選舉已經結束了，結果不只屬於他一人，是屬於全體基隆市民，這是市民朋友所做出的未來選擇，他深深感謝，他對基隆民眾，一定用生命守護大家。在選舉投票中，最感謝是全體基隆市民朋友，此外大家也都看到，這幾個月多少同志伸出相助，他首先要感謝國民黨主席朱立倫，以及黨中央團隊運籌帷幄、協助基隆順利打贏。

